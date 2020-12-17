Yasağa rağmen internette satılıyor: İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti

Etil alkol ve metanole getirilen satış yasağa rağmen kimi sitelerde bu ürünlerin satışı devam ediyor.

Sahte alkol vakaları bu sefer de Bursa'da hortladı. Kent genelinde farklı şikayetlerle hastanelere başvuran ve sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise tedavi altına alındı.

İl genelinde yaşanan hadiselerin ardından soruşturma başlatan Bursa polisi hastanede tedavi görenlere sahte içkileri yarım litrelik pet şişeler halinde temin ettikleri kişinin E.O. olduğunu öğrendi.

KARGOYLA İSTANBUL'DAN GELMİŞ

Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K'den aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler gözaltına aldıkları U.K'nin sahte içkileri ne şekilde temin ettiğine yönelik ifadesini aldı. U.K, etil alkol olarak bildiği maddeyi 50-60 litre olarak internet üzerinden İstanbul'dan sipariş ettiğini söyledi.

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GÜNDEM Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi



Şüphelilerin ifadeleri sonrasında harekete geçen polis ekipleri, U.K'den alkol alan 4 kişinin adreslerini belirleyerek toplam 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirdi.

Polis, gözaltına alınan şüphelilerden alkol almış diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

14 İLDE 92 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. 9 Ekim'de İzmir'de 4 kişinin ölümüyle ülke gündemine gelen sahte içki, aradan geçen 69 günde 14 ilde 92 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Son hadiselerin yaşandığı Bursa'da durumu ağır olan 3 kişi hayatını kaybetti.

HAYAT İzmir, İstanbul, Aydın ve Mersin başta olmak üzere 14 ilde ölüm vakaları görüldü: Sahte içki 69 günde 92 can aldı

İNTERNETTEN SATIŞI YASAKLANDI

Yaşanan hadiselerin ardından insan hayatını tehlikeye atan bazı maddelerin tedarikinin kolay elde edilmesinin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. 1 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'nin 31261 sayısında etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usül ve esas hakkında değişiklik yapılarak etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı.

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İlgili yönetmelikte "evsel kullanım amaçlı etil alkol" ibareleri "genel" ibaresi ile değiştirildi.

1 ARALIK'TA SÜRE DOLDU

Bakanlığın söz konusu ürünlere yönelik getirdiği yasağa ilişkin kararda üretici ve satıcı firmalara 60 günlük geçiş süresi tanınmıştı. Bakanlığın tanıdığı 60 günlük süre 1 Aralık itibariyle sona erdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile internetten etil ve metil alkol satışı yasaklandı.

GÜNDEM Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı

ÜÇ AYLIK İADE SÜRECİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 60 günlük geçiş süresinin ardından söz konusu ürünler piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ise ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilecek. Bakanlık, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya da aldıracak.

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Etil alkol ve metanolün internetten satışına yasak getirildi.

YASAĞA RAĞMEN SATIŞ YAPIYORLAR

Ancak düzenlemede tanınan iki aylık sürenin 1 Aralık itibariyle sona ermesine rağmen internet üzerinden çok sayıda sitede söz konusu ürünlerin satışının devam ettiği görüldü. Etil alkol satışı yapan kimi sitelerin ise Google üzerinden reklam vererek aramalarda sitelerini öne çıkarması ve ürünler üzerinde ciddi anlamda indirim yapması kafaları da karıştırdı.

Yasağa rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor.

İKİNCİ EL EŞYA UYGULAMASINDA BİLE VAR

Öte yandan bakanlık tarafından internette satışı yasaklanan etil alkol popüler uygulamalarda da ortaya çıkıyor. İkinci el eşya satışı yapılmasını sağlayan bir platform üzerinden verilen ilanlarda açıklama kısmına ise etil alkolden çeşitli türlerde hangi alkollerin nasıl yapılacağına ilişkin de bilgi paylaşılması dikkat çekiyor.

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Yasağa rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor.





Yasağa rağmen internetten metanol satışı devam ediyor.