Bankalar da faiz indirimi bekliyor

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, işletmelere verilen kredilerde genel olarak talepte artış görülmedi. Uzun vadeli kredi talebi temelde aynı kalırken, Türk lirası kredi talebinde bir miktar azalma, KOBİ kredi talebi başta olmak üzere işletmelere verilen diğer kredilerde ise talepte artış görüldü. Üçüncü çeyrekte, işletmelere verilen tüm kredilere olan talepte belirgin bir artış bekleniyor. Yılın ikinci çeyreğinde, konut kredi talebinde artış, taşıt ve diğer bireysel kredilere olan talepte ise azalış görüldü. Yılın üçüncü çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi türlerine olan talepte belirgin bir değişim olmayacağı yönünde oluştu. İkinci çeyrekte yurt içi fonlama koşullarında belirgin, yurt dışı fonlama koşullarında ise bir miktar sıkılaşma görüldü. Üçüncü çeyrekte, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının belirgin bir şekilde gevşemesi bekleniyor.