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Bankalar da faiz indirimi bekliyor

Bankalar da faiz indirimi bekliyor

04:005/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
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Merkez Bankası’nın yaptığı “Banka Kredi Eğilim Anketi’nden faiz indirimi beklentisi çıktı. İkinci çeyrekte bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı belirtilen ankete göre, üçüncü çeyrekte yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının belirgin bir şekilde gevşeyeceği bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde, yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz-ağustos-eylül) yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının belirgin bir şekilde gevşemesi bekleniyor. TCMB'nin bankaların 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı. Ankete göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde, bankalar işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları genel olarak sıkılaştırdı.

BÜYÜK İŞLETMELERDE ŞARTLAR ZORLAŞTI

Bu dönemde alt kırılımlar incelendiğinde vade bakımından uzun vadeli kredilere uygulanan standartlar temelde aynı kalırken, kısa vadeli kredilere uygulanan standartların sıkılaştığı, para cinsi bakımından TL kredilere uygulanan standartlarda belirgin bir değişim gözlenmedi. Yabancı Para (YP) kredilere uygulanan standartların sıkılaştığı, ölçek bakımından ise KOBİ’lere verilen kredilere uygulanan standartlarda belirgin bir değişim gözlenmezken, büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlar sıkılaştı.

KONUT VE TAŞITTA DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

Yılın üçüncü çeyreği için bankaların beklentisi ise işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların, YP krediler ve büyük işletmelere verilen krediler dışında genel olarak bir miktar gevşeyeceği yönünde oluştu. Öte yandan yılın ikinci çeyreğinde, çoğunluğu ihtiyaç kredilerinden oluşan diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartların gevşediği, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda ise belirgin bir değişim olmadığı görüldü. Yılın üçüncü çeyreğinde bankalar, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda belirgin bir değişim olmayacağını tahmin ediyor.

KOBİ’LERİN KREDİ TALEBİNDE ARTIŞ YOK
  • Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, işletmelere verilen kredilerde genel olarak talepte artış görülmedi. Uzun vadeli kredi talebi temelde aynı kalırken, Türk lirası kredi talebinde bir miktar azalma, KOBİ kredi talebi başta olmak üzere işletmelere verilen diğer kredilerde ise talepte artış görüldü. Üçüncü çeyrekte, işletmelere verilen tüm kredilere olan talepte belirgin bir artış bekleniyor. Yılın ikinci çeyreğinde, konut kredi talebinde artış, taşıt ve diğer bireysel kredilere olan talepte ise azalış görüldü. Yılın üçüncü çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi türlerine olan talepte belirgin bir değişim olmayacağı yönünde oluştu. İkinci çeyrekte yurt içi fonlama koşullarında belirgin, yurt dışı fonlama koşullarında ise bir miktar sıkılaşma görüldü. Üçüncü çeyrekte, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının belirgin bir şekilde gevşemesi bekleniyor.



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