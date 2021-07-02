Ekonomi BDDKdan kredi kartı taksit sayısına düzenleme Kartlı harcamaya taksit sınırı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK’dan kredi kartı taksit sayısına düzenleme: Kartlı harcamaya  taksit sınırı

Kredi kartı harcamalarında taksit sayıları düşürüldü. Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayıları 12 aydan 9 aya indirilirken, kuyum harcamalarında 6 aydan 3’e düşürüldü. Taşıtta kredi vade sınırları fatura değerine göre 12’şer ay indirilirken, 120 bin TL ve altı taşıtta kredi vadesi 60 aydan 48’e indi. Televizyonda fiyatı 5 bin liraya kadar olanlara 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan alımlara ise 4 ay taksit uygulanacak.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
BDDK’dan kredi kartı taksit sayısına düzenleme: Kartlı harcamaya taksit sınırı
Fotoğraf: Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartıyla yapılan tüketim harcamalarında uygulanabilecek taksit sürelerini yeniden belirledi. BDDK’nın yeni düzenlemesinde, hem harcamalara uygulanacak azami taksit hem de kredi vadeleri düşürüldü. Taksit sınırlaması, kuyum, mobilya, TV gibi ürünlerde yoğunlaştı. Taşıt alımlarında taksit süresi ile aracın bedelinin ne kadarının kredilendirileceğine ilişkin oranlarda fatura değeri belirleyici olacak. Buna göre fiyatı 120 bin TL ve altında taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

KUYUMDA 3, TV'DE 5 BİN TL'YE 4 AY VADE

  • BDDK düzenlemesine göre, basılı ve külçe altın hariç, kuyum harcamalarında en fazla 3 ay süreyle taksit yapılabilecek. Daha önce söz konusu harcamalarda taksit süresi 6 ay olarak belirlenmişti. Televizyon alımlarında taksit süresi 4 ay olarak sabit kalırken, sınırlama kararında tutar da 3 bin 500 TL’den 5 bin TL’ye çıkartıldı. Tüketiciye satış fiyatı 5 bin TL ve üzeri olan televizyonlarda 4 ay süreyle taksit yapılabilecek. Beyaz eşya ve mobilya alımlarında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indirildi.

TAŞITTA 120 BİN TL ALTINA 48 TAKSİT

Banka kredisi ve finansal kiralamayla alınan taşıt kredileri de yeniden düzenlendi. Taksit süreleri şöyle belirlendi:

-Son fatura değeri 120 bin TL ve altındaki taşıt alımı için kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya düşürüldü

-Son fatura değeri 120 bin TL - 300 bin TL arasındaki taşıt alımında kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya indirildi. Kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 50’ye çekildi.

-Son fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup, 750 bin TL’yi aşmayan taşıt alımlarında kredi süresi 36 aydan 24 aya,

-Son fatura değeri 750 bin TL’den fazla olup, 1 milyon 500 bin TL’yi aşmayanlarda 24 aydan 12 aya indirildi.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE RİSK AĞIRLIĞI DEĞİŞTİ

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ayrıca bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarını da yükseltti ve yüzde 75’ten yüzde 100’e çekti. Buna göre; 1-6 ay arasındaki taksit ya da nakit çekimlerde yüzde 75 olan risk ağırlığı yüzde 100’e, 6 ay üzerinde olanlar yüzde 150’ye yükseltildi. İhtiyaç kredilerinde 1-12 ay vadeli kredilerde yüzde 75’ten yüzde 100’e, 1 yıl ve üzeri vadede de yüzde 75’ten yüzde 150’ye yükseltildi.
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