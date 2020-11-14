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Benzine büyük indirim geliyor: İndirim sonrası benzinin litre fiyatı

Benzine büyük indirim geliyor

Doların fiyatında yaşanan sert düşüş sonrası benzinin litre fiyatına yönelik büyük indirim ortaya çıktı. yenisafak.com'un edindiği bilgiye göre 16 Kasım Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor. Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa kadar gerileyecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
32 kuruşluk indirim sonrası benzinin litre fiyatı 6,59 liraya kadar gerileyecek.
32 kuruşluk indirim sonrası benzinin litre fiyatı 6,59 liraya kadar gerileyecek.

Döviz fiyatlarındaki sert düşüşler sonrası benzin fiyatlarında da indirimin kapısı aralandı. Benzinin dolar endeksli ton fiyatında yaşanan düşüş sonrası benzin için büyük indirim gündeme geldi.

Piyasa uzmanlarının yenisafak.com'a verdiği bilgiye göre 16 Kasım Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI

Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa, İzmir ve Ankara'da ise 6 lira 68 kuruşa gerileyecek.

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