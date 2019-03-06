Benzine zam geliyor

Türkiye’de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor. Son dönemde brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Bu gelişmeler de benzin de zam baskısı oluşturuyor.

Benzine bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. 14-16 kuruş arasında zam ihtimali gündeme geldi.

Piyasa uzmanları yapılan artışın hafta başında pompa fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor.

EKONOMİ Dolar faiz kararı öncesi sakin

FOTOĞRAF 7 İstanbul'da kuyumcular son günlerde ayırt etmekte zorlandıkları sahte altınların kendilerine getirildiği belirterek uyarıda bulundu. İstanbul'da son günlerde aslından ayırt edilmeyen altınlar kuyumcuları bile şaşırttı. Düğün takımız, nişan takımız gibi yalanlarla içi metal olan altın kaplama bilezik, künyenin getirildiğini belirten kuyumcular, kurdukları whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli uyardıklarını ifade ettiler. Esenyurt'taki bir kuyumcu, Son zamanlarda ayarı düşük, sahte altın, sahte para oldukça fazla gelmeye başladı. Özellikle son 1 yıldır fazlalaştı. Darphane altınlarının bile sahtesini yapıyorlar. Yakalıyoruz polise teslim ediyoruz ama en geç bir hafta sonra başka kuyumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşıyoruz dedi. Bir başka kuyumcu da benzer durumların arttığını ifade ederek yetkililerden yardım talep etti. İstanbul'daki kuyumcular sahte altın ve para nedeniyle sorun yaşamaya devam ediyor. . Kuyumcular isyan ediyor: Biz bile ayırt edemiyoruz İstanbul'daki kuyumcular sahte altın ve para nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Kuyumcular sahte altını ayırt edemediklerini söyledi. BiP'te paylaş

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