Ekonomi Benzine zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine zam geliyor! 6 Mart benzin fiyatları ne kadar?

Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt ürünleri üzerinde oluşan fiyat artışı beklentisi benzinde gerçekleşti. Benzinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece 14-16 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Piyasa uzmanları yapılan artışın hafta başında pompa fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor.
Piyasa uzmanları yapılan artışın hafta başında pompa fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor.

Türkiye’de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor. Son dönemde brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Bu gelişmeler de benzin de zam baskısı oluşturuyor.

Benzine bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. 14-16 kuruş arasında zam ihtimali gündeme geldi.

Piyasa uzmanları yapılan artışın hafta başında pompa fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor.

Dolar faiz kararı öncesi sakin
EKONOMİ
Dolar faiz kararı öncesi sakin

Kuyumcular isyan ediyor: Biz bile ayırt edemiyoruz
FOTOĞRAF 7
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İstanbul'da kuyumcular son günlerde ayırt etmekte zorlandıkları sahte altınların kendilerine getirildiği belirterek uyarıda bulundu.
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İstanbul'da son günlerde aslından ayırt edilmeyen altınlar kuyumcuları bile şaşırttı. Düğün takımız, nişan takımız gibi yalanlarla içi metal olan altın kaplama bilezik, künyenin getirildiğini belirten kuyumcular, kurdukları whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli uyardıklarını ifade ettiler.
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Esenyurt'taki bir kuyumcu, Son zamanlarda ayarı düşük, sahte altın, sahte para oldukça fazla gelmeye başladı. Özellikle son 1 yıldır fazlalaştı. Darphane altınlarının bile sahtesini yapıyorlar.
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Yakalıyoruz polise teslim ediyoruz ama en geç bir hafta sonra başka kuyumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşıyoruz dedi.
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Bir başka kuyumcu da benzer durumların arttığını ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.
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İstanbul'daki kuyumcular sahte altın ve para nedeniyle sorun yaşamaya devam ediyor.
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Kuyumcular isyan ediyor: Biz bile ayırt edemiyoruz
İstanbul'daki kuyumcular sahte altın ve para nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Kuyumcular sahte altını ayırt edemediklerini söyledi.

'Keme'nin kilosu 100 TL! Kebabı ise daha pahalı
FOTOĞRAF 22
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Halil İbrahim sofrası ve bereketi ile özdeşleşen ve gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor.
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Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor.
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Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor.
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Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.
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YAĞIŞLAR VERİMİ ARTIRDI, FİYATI DÜŞÜRDÜ: Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.
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Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.
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Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.
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Keme kebabını herkesin yapamayacağına dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti: İlkbaharla müşterilerimiz bizi arayıp keme kebabının çıkıp çıkmadığını sorar. Artık keme kebabımız çıktı, öğlen yemeğinde buraya gelenlerin büyük çoğunluğu bunu sipariş ediyor. Talebi karşılamakta zorlansak da ilgiden son derece memnunuz. Tamamen doğa bir ürün. Tarla olmayan dağın eteklerinde, tepelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkar. Martta başlar, nisan ayının ortalarında sona erer. Köylüler toplayıp bu dönemde bize getiriyorlar. Biz de bunu temizledikten sonra etle birlikte karıştırıp harika bir lezzete dönüştürüyoruz. Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var, ondan sonra olmaz. Geçen yıl keme çok yoktu, o yüzden fiyatı daha yüksekti ama bu yıl inşallah bereketli olacak.
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hem çok lezzetli hem de sağlıklı: Ustalardan Mehmet Duran da kemenin ete yakın protein oranına sahip olduğunu ve kendi bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini ifade etti.
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Keme kebabının sadece bu dönemde bulunduğunu vurgulayan Duran, Köylüler aracılığıyla toplayıp kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kemenin fiyatı yüksek olduğu için bundan yapılan kebap da daha pahalı oluyor. Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Yaklaşık 1,5 aylık dönemde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Her gün gelip yiyen müşterilerimiz var. Çünkü hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin diye konuştu.
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Müşterilerden Bakır Atçı da söz konusu kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu ve süresinin az olmasından dolayı fırsat buldukça buraya gelip yediklerini anlattı.
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Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu ise keme mantarının protein, mineral ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu belirterek, bu anlamda insanlara kemeyle yapılan ürünleri tüketmelerini tavsiye etti.
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Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
'Keme'nin kilosu 100 TL! Kebabı ise daha pahalı
Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.


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Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

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