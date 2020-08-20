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Ekonomi Bizim Toptanın SEÇ Marketi anonim şirket oldu
İŞ DÜNYASI

Bizim Toptan’ın SEÇ Market’i anonim şirket oldu!

Bizim Toptan’ın SEÇ Market’i anonim şirket oldu!

Türkiye’de giderek büyüyen gıda perakendesinde bakkal, market gibi geleneksel perakende kanalının küçük girişimcilerine ürün tedariki ve ödeme çeşitliliği başta olmak üzere pek çok avantaj sunan SEÇ Market iş modeli, son yıllarda sağladığı başarılı büyümenin ardından anonim şirkete dönüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SEÇ Market.
SEÇ Market.

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen organize toptancılarından olan Bizim Toptan’ın, geleneksel kanalın bakkal, market gibi küçük girişimcilerine rekabet avantajı sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunan iş modeli SEÇ Market, anonim şirket yapısı kazanarak hem hedeflerini büyüttü hem de bayilerine sunduğu avantajları artırdı.

Bizim Toptan’ın yüzde 90, Yıldız Holding’in de yüzde 10 ortak olduğu SEÇ Marketçilik, anonim şirket statüsüyle yeni dönemde küçük girişimcilere sunduğu avantajları artırmayı hedefliyor.

Bunların başında, holdingin grup yapısından faydalanarak girişimcilere bilgi ve deneyim aktarımı yapmak, bu sayede rekabet üstünlüğünü güçlendirmek geliyor. Bunun için SEÇ Market’ten hizmet alan küçük girişimciler, Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinin tepe yöneticilerinden mentorluk desteği alabilecek.

Bu kapsamda başta Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü olmak üzere, Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel ve Bizim Toptan Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu gibi alanının yetkin ve başarılı isimleri bilgi ve deneyimlerini küçük girişimcilere aktaracak.

  • Zorlu piyasa şartlarında rekabet üstünlüğü, ürün tedarikinde kolaylık ve süreçlerin dijitalleştirilmesi gibi fırsatlar sunan SEÇ Marketçilik, daha da güçlenen yapısıyla Türkiye çapında 938 olan bayi sayısını önümüzdeki dönemde daha da artırmayı ve yaygınlaşmayı hedefliyor.
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