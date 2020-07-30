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Ekonomi Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı Bu bizim için talih kuşu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa Haberleri: Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı

Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı: Bu bizim için talih kuşu

Türkiyenin'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi’nde ev ve arsa fiyatlarının 10 katına kadar çıktığı belirtildi. Köy sakini Mustafa Şahin, “Fabrikanın burada yapılacağının duyurulması üzerine ev ve arsa fiyatları baya uçtu. Metrekare fiyatları bin liraya çıktı. Bu bizim için talih kuşu. Gençali’yi dünya tanıdı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı.
Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hara Bölgesi’nde bulunan TSK’ya ait arazide, 18 Temmuz’da atıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi.

Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı.

Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikada 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Fabrikanın kurulacağı alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi’nde ev ve arsa fiyatlarının 10 kat arttığı ifade edildi.

Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı.

'TALİH KUŞU KONDU'

Köy sakini Mustafa Şahin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Fabrikanın burada yapılacağının duyurulması üzerine ev ve arsa fiyatları baya uçtu. Metrekare fiyatları bin liraya çıktı. Bu bizim için talih kuşu. Gençali’yi dünya tanıdı. Mahallemizdeki ev ve arsalara talep var. Ancak bin liradan satarsak pişman olur muyuz, ileride daha da değerlenirse diye düşünüyoruz. Alacak kişi de satacak kişi de tereddütlü. Köyün manzarası deniz, orman ve yerli otomobilin üretileceği fabrika.”

Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı.

'TARLAMI ESKİDEN SATTIM PİŞMANIM'

Fabrikanın Gemlik’teki işsizlik oranını düşüreceğini belirten Erol Yılmaz, ”Gençlere iş sahası açılmış olacak. Para çeker gider ama toprak her zaman için iyidir. Ben eskiden arsamı sattım pişman oldum” diye konuştu.

Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı.

'KÖYÜMÜZ OTOMOBİL FABRİKASI MANZARALI'

Fabrikanın mahallelerine kurulmasından dolayı sevinçli olduklarını belirten Kadir Hamamcı, ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Çok güzel bir umudumuz var. Ev ve arsalarımızın değerlenmesi, köyümüzün güzelleşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Köyümüz yüksekte olduğu için fabrikayı karşıdan görmek mümkün.”

Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı: Bu bizim için talih kuşu
FOTOĞRAF 14
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hara Bölgesi’nde bulunan TSK’ya ait arazide, 18 Temmuz’da atıldı.
Title
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi.
Title
Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikada 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.
Title
Fabrikanın kurulacağı alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi’nde ev ve arsa fiyatlarının 10 kat arttığı ifade edildi.
Title
Köy sakini Mustafa Şahin, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Fabrikanın burada yapılacağının duyurulması üzerine ev ve arsa fiyatları baya uçtu. Metrekare fiyatları bin liraya çıktı. Bu bizim için talih kuşu. Gençali’yi dünya tanıdı. Mahallemizdeki ev ve arsalara talep var. Ancak bin liradan satarsak pişman olur muyuz, ileride daha da değerlenirse diye düşünüyoruz. Alacak kişi de satacak kişi de tereddütlü. Köyün manzarası deniz, orman ve yerli otomobilin üretileceği fabrika.”
Title
Fabrikanın Gemlik’teki işsizlik oranını düşüreceğini belirten Erol Yılmaz, ”Gençlere iş sahası açılmış olacak. Para çeker gider ama toprak her zaman için iyidir. Ben eskiden arsamı sattım pişman oldum” diye konuştu.
Title
Fabrikanın mahallelerine kurulmasından dolayı sevinçli olduklarını belirten Kadir Hamamcı, ise şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Çok güzel bir umudumuz var. Ev ve arsalarımızın değerlenmesi, köyümüzün güzelleşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Köyümüz yüksekte olduğu için fabrikayı karşıdan görmek mümkün.”
Title
Title
Title
Title
Title
Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı: Bu bizim için talih kuşu
Türkiyenin'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi'nde ev ve arsa fiyatlarının 10 katına kadar çıktığı belirtildi. Köy sakini Mustafa Şahin, “Fabrikanın burada yapılacağının duyurulması üzerine ev ve arsa fiyatları baya uçtu. Metrekare fiyatları bin liraya çıktı. Bu bizim için talih kuşu. Gençali'yi dünya tanıdı" dedi.

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