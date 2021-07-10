Ekonomi Çekte mahkumiyeti kaldıracak teklif
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çekte mahkumiyeti kaldıracak teklif

Ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren yeni torba yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifle, ödenmeyen çeklerde düzenli ödeme şartıyla mahkumiyetin kaldırılmasına karar verilebilecek. Çekin bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için tanınan süre 30 Haziran 2022’ye uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekte mahkumiyeti kaldıracak teklif
Yargılaması devam edenler (infaz aşamasına geçmemiş olanlar) 30 Nisan 2021 tarihine kadar olmak şatıyla, çek bedelinin onda birini 30 Haziran 2022 tarihine kadar, kalan kısmını ise o tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 taksitte öderlerse mahkumiyet kararları tüm sonuçlarıyla kaldırılacak.

AK Parti milletvekilleri, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Teklifin içinde bir süredir beklenen çek düzenlemesi de yer aldı. Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilmek suretiyle düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletildi. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

SÜRESİNDE ÖDEME ŞARTI

Kalan kısmının 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. 30 Haziran 2022’ye kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek.

ÖDEME OLMAZSA DEVAM

Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Bu düzenleme 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ve düzenlemede belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilecek.

KORUCULARA FARK ÖDEMESİ

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. Diş protez laboratuvarlarında, 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş protokol kapsamında eğitim almış kişiler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

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