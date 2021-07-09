Ekonomi Cari işlemler açığı geriliyor Sekiz ayın en düşük seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari işlemler açığı geriliyor: Sekiz ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin cari işlemler açığı mayısta 3,1 milyar dolarla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşse de 12 aylık cari işlemler açığındaki iyileşme devam ediyor. 12 aylık cari işlemler açığı 8 ayın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler, cari işlemler açığındaki iyileşmenin gelecek aylarda da süreceğini tahmin ediyor.

Haber Merkezi AA
12 aylık cari işlemler açığı 8 ayın en düşük seviyesine geriledi
Foto/arşiv

12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolarla son 8 ayın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler, kısıtlamaların ve seyahat engellerinin kaldırılmasıyla birlikte turizm gelirlerindeki artışla birlikte cari açıktaki iyileşmenin gelecek aylarda da görüleceğini belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, özellikle mayıs ayındaki kapanmanın etkisi, tarım, metal ve enerji maliyetlerinin artması ve turizm gelirlerinde düşüşün sürmesinin cari işlemler açığının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine neden olduğunu söyledi.

Temmuz ayı itibarıyla aşılamanın olumlu etkisinin turizm gelirlerinde bir miktar artışı beraberinde getirebileceğini vurgulayan Demirkol, ihracatın artırılmasıyla birlikte yıl sonunda cari açığın 28 milyar dolara düşebileceğini dile getirdi.

"Altın ithalatının azalması, enerji fiyatlarının ithalat faturasına yansımasını bir nebze dengeleyebilir"

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da mayıs ayında cari açığın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinde artan dış ticaret açığının ilk belirleyici olduğunu belirtti.

Gelecek aylara ilişkin olumlu ve olumsuz faktörlerin bir arada olduğuna işaret eden Erkan, "Petrol fiyatları, son dönemde yükselme eğiliminde. Geçen yıl düşük seviyeler görülürken, şimdi 70 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Aynı şekilde emtia fiyatları da ara malı ithalatı açısından önemli yer tutuyor. Küresel petrol ve emtia fiyatlarındaki artış cari açık üzerinde risk teşkil ediyor. Diğer önemli olabilecek unsur ise altın ithalatı. Geçen yıl altın ithalatı toplam ithalat içerisinde önemli bir artış kaydetmişti. Bu yıl ise altın ithalatımız azalma eğilimine girdi. Salgın koşullarının getirdiği yüksek talep etkisiyle geçen yıl gerçekleşen eğilimin bu yıl azalması ise ithalat artışı etkisi yaratmaması adına olumlu. Altın ithalatının azalması, enerji fiyatlarının ithalat faturasına yansımasını bir nebze dengeleyebilir." diye konuştu.

Erkan, turizm gelirlerinin de oldukça önemli yer tuttuğuna işaret etti.

Mayıs ayındaki kapanmanın yanı sıra geçen ay da dış ülkelerin kısıtlamalarının dış turizmde canlılığın olmamasına neden olarak gösterilebileceğini söyleyen Erkan, "Ancak gerek yurt içinde aşılama ve düşen vakalar gerekse de başta Rusya olmak üzere dış ülkelerin kısıtlamalarını ve seyahat engellerini kaldırmasıyla temmuzdan itibaren turizm gelirlerinde olumlu bir eğilim bekleriz." ifadelerini kullandı.

Cari açıkta gerileme devam edecek

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler ise artan enerji maliyetlerinin cari açığa önemli bir yük getirdiğini belirtti.

Altın ithalatındaki durulmanın, turizm gelirlerinde iyileşmenin, güçlü ihracat performansının ve ithalatta bekledikleri yavaşlamanın cari açığın yılın geri kalanında gerilemesini sağlayacağını vurgulayan Gönençler, özellikle ihracatın güçlü seyrini dikkate alarak, sene sonu için 22-23 milyar dolar olarak öngördükleri cari açığı 18-19 milyar dolar olarak revize ettiklerini aktardı.

Gönençler, "Ancak, turizm gelirleri ve altın ithalatına ilişkin belirsizlikler nedeniyle, hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü riskler bulunduğunu da belirtmek gerek. Bununla beraber, altın ithalatı kaynaklı olarak, aşağı yönlü riskler daha ağır basabilir." ifadelerini kullandı.

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