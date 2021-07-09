Merkez Bankası açıkladı: FAST sistemi işlem üst limiti artırılacak

Yapılan açıklama şöyle:

"TCMB iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek hâlihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL’ye yükseltilecektir. İlerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri alınmaya başlanmıştır. Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemine katılmaları mümkün olacaktır. Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

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FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık bir ödeme sistemidir.

FAST sistemi 7/24 kullanılabilir. FAST sistemi ile ödemenin tarafları, bankaları tarafından anında bilgilendirilir. 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal edilir.

FAST SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

FAST Sistemine üye bir finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak FAST ödemesi yapmaya başlayabilirsiniz.

FAST ÜST LİMİTİ NE KADAR?

FAST sisteminde güvenlik nedeniyle işlem başına bir limit belirlenmiştir. FAST işlem üst limiti 1000 TL'dir.

FAST İLE TELEFON NUMARASINA ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?

FAST ile birlikte devreye alınan, 'Kolay Adresleme' sayesinde finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TCKN, e-posta adresinizi hesap numaranız ile eşleştirip; kolay adresinize ödeme alabilirsiniz.

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