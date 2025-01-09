Cevdet Yılmaz duyurdu: Evlenecek genç çiftlere maddi destek müjdesi

"Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız."