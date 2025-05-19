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Çin’de İpek Yolu ortaklığı temasları

Çin’de İpek Yolu ortaklığı temasları

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin’de düzenlenecek 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı’na katılacak. Uraloğlu, Çin- Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı’nda konuşma yapacak. Orta Koridor’un görüşüleceği toplantıda, Pekin’den Londra’ya kadar gidecek ürünlerin Türkiye aksı görüşülecek.


TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK GÜCÜ ANLATILACAK

Uraloğlu’nun fuara katılımı ile Türkiye’nin Çin ve Orta Asya ile olan ekonomik ve lojistik iş birliğinin güçlendirmesine katkı sağlanacak ve Orta Koridor’un önemi bir kez daha ön plana çıkacak. Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz ulaşımın en önemli ayağı olan Türkiye aksı gündeme gelecek. Çin Halk Cumhuriyeti programı kapsamında üst düzey temaslarda da bulunacak olan Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili bir görüşme yapacak. Ayrıca, Xi’an Şehri Belediye Komitesi Sekreteri Fang Hongwei ve Shaanxi Eyaleti Valisi Zhao Gang ile bir araya gelecek.


#Ekonomi
#Çin
#İpek Yolu
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