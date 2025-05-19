Çin’de İpek Yolu ortaklığı temasları

Uraloğlu’nun fuara katılımı ile Türkiye’nin Çin ve Orta Asya ile olan ekonomik ve lojistik iş birliğinin güçlendirmesine katkı sağlanacak ve Orta Koridor’un önemi bir kez daha ön plana çıkacak. Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz ulaşımın en önemli ayağı olan Türkiye aksı gündeme gelecek. Çin Halk Cumhuriyeti programı kapsamında üst düzey temaslarda da bulunacak olan Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili bir görüşme yapacak. Ayrıca, Xi’an Şehri Belediye Komitesi Sekreteri Fang Hongwei ve Shaanxi Eyaleti Valisi Zhao Gang ile bir araya gelecek.