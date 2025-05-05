Citroen’de tam elektrikli dönem

Citoren Türkiye Genel Müdürü Bora Duran markasının 2024 performansını ve bu yılın ilk 3 aylık performansını değerlendirdi. Duran, Citroen binekte elektrikli seçeneğin artacağını söylerken, satışlarda da çıtayı yukarıya taşıdıklarının altını çizdi.





ELEKTRİKLİ SATIŞLAR %25 PAY ALACAK

Elektrikli araçlar tarafında C4ve C4X’in yanında Ami modelinin halihazırda satışının olduğunu ifade eden Bora Duran, “2024’te planladığımız ölçüde elektrikli penetrasyonuna ulaştık aslında. Elektrikli araçla alakalı özellikle Türkiye’de müşteriler deneyimledikçe daha çok sevmeye ve alışmaya başladığını söylemek gerekiyor. 2025’te bizim hafif ticari araç gamımız haricindeki bütün araçlarımız elektriklenecek. Burada da kendimize buna istinaden bir oyun kurmayı planlıyoruz. Yani C4, C4 X ve elektrikli araçlarımız var zaten. Yeni gelen C3 ve C3 Aircross’larda da elektrikli araçlar olacak ve ciddi anlamda penetrasyonu olacak. Binek araçlar içerisinde bakıldığı zaman da yüzde 20-25’lik bir oranda elektrikli satışına ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.





1 YILDA 35 BİN TANE ARTTI

Türkiye’de elektrikli araç pazarının hızlı yükselişini özetleyen Bora Duran, “Binek araç içerisindeki payı yüzde 10.2’ye yükseldi. 2023’te 66 bin adet olarak gerçekleştirilen elektrikli araç satışı geçen yıl 100 bin seviyelerine çıktı. Şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik getirilen vergi teşvikleri var, içten yanmalı motorlarla çalışan şarj edilebilir araçlar Türkiye pazarında payını artırdı. Citroen açısından 2024 yüzde 4,9 pazar payıyla bitti. Bu sonuç da bizi Citroen dünyasında global sıralamada dördüncü ve Türkiye pazarında da sekizinci sıraya yerleştirdi. Tabii bu 61 bin adede ek olarak 2 bin adetlik Ami satışını da eklediğimiz de 63 bin adedin üstünde bir satış başarısına ulaştık diyebiliriz” açıklamasını yaptı.





MODEL YENİLEMELERİ BİZE 9 BİN ADET KAYBETTİRDİ

Geçen yıl 18 bin hafif ticari araç sattıklarının altını çizen Citroen Türkiye Genel Müdürü, “Hafif ticari araç tarafında ilk çeyreğin sonunda kasa değişimi yaşandı. Burada o kasa değişimi aslında bize yaklaşık 2 ay kaybettirdi. Aynı zamanda son çeyreğe yaklaşırken beklediğimiz C3 ve C3 AC özelinde de zorunlu stratejik ertelemeler yaşadık. Hem hafif ticari araç geçişi hem de aynı zamanda C3 ve C3 Aircross gelişinin ileri tarihe atması etkileri nedeniyle geçen sene 8-9 bin bir adet kaybettik” ifadelerini kullandı.





EN ÇOK C4X MODELİ SATACAĞIZ

Bu yıl satış hedeflerinin 72 bin adet olduğunu vurgulayan Duran, “Bu adedin yüzde 35’i yani yaklaşık 25 bin adedinin hafif ticari araç tarafından gelmesini planlıyoruz. Dolayısıyla 2024’e göre markamız özelinde yaklaşık 11 bin adetlik bir artış öngörüyoruz. Bu da aslında yeni eklenen yeni modellerin bize sağlayacağı katkı olacak. Pazar payımızı geçen sene yaklaşık yüzde 4,9 ile kapatmıştık. Bu adetlerle beraber 2025 senesinde de yaklaşık yüzde 6’lık bir pazar payı hedefimiz var. Satış hedefimiz içerisindeki en çok adet yapacağı model de yine C4X olacak” diye konuştu.



