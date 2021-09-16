Ekonomi Çukurova Isı Avrupanın üretim üssü oldu İthalatı kesti ihracata başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çukurova Isı Avrupa'nın üretim üssü oldu: İthalatı kesti ihracata başlıyor

Çukurova Isı, Roberts-Gordon ile 30 yıl önce başlayan işbirliklerini bir üst seviyeye taşıyacak lisans anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Blackheat markalı borulu radyant sistemlerinin Türkiye’de üretim hakkını alan Çukurova Isı, aynı zamanda bu ürünleri çevre ülkelere de ihraç edebilecek.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Çukurova Isı Avrupanın üretim üssü oldu: İthalatı kesti ihracata başlıyor
Fotoğraf: Arşiv

Çukurova Isı A.Ş., 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve Orta Doğu distribütörlüğünü sürdürdüğü Amerikan Roberts Gordon LLC firması ile Blackheat markalı borulu radyant ısıtma sistemlerinin üretimini artık Türkiye'de yapıyor. ABD'li iş ortağıyla lisans anlaşması imzalayan Çukurova Isı, firmanın “Avrupa Üretim Üssü” oldu. Roberts Gordon’ın Blackheat marka ürünlerinin tamamı bundan sonra Çukurova Isı tarafından Türkiye’de üretilecek, ihracatı da Türkiye’den yapılacak. Bu anlaşmayla birlikte daha önce ABD’den ithal ettiği Borulu Radyant Isıtma Sistemlerini, Roberts-Gordon lisansıyla Gebze’deki fabrikasında üretecek olan Çukurova Isı, CE işaretli olan bu ürünleri aynı zamanda; AB ülkelerinin tamamına, İngiltere’ye ve Türkiye’nin çevresindeki ülkelere ihraç etme hakkını da aldı.

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Ömer Cihad Vardan
Ömer Cihad Vardan

İHRACATA KATKI SAĞLAYACAĞIZ

  • Lisans anlaşmasıyla birlikte işbirliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını belirten Çukurova Isı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, şunları kaydetti: “Yıllardır komple ithal etmekte olduğumuz Blackheat radyant ısıtıcılarını bu anlaşma ile birlikte artık ithal etmeyeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’de üreteceğimiz bu ürünleri ihraç ederek, ülkemizin ihracatına da önemli katkı sağlayacağız. Çünkü bu işbirliği kapsamında sadece Türkiye’de üretim hakkını almış değiliz, aynı zamanda bu ürünlerin; çevre ülkelere, AB ülkelerine ve İngiltere’ye ihracat hakkını da almış bulunuyoruz. Sonuçta ülkemizin dış ticaret açığının azalmasına vesile olacağımız için çok mutluyuz.”

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HEDEFİMİZ CİROYU İKİYE KATLAMAK

Çukurova Isı’nın kısa vadeli hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Vardan, “2023 yılına kadar Blackheat markalı borulu radyant ısıtma sistemlerinin üretim ve satışını, dolayısıyla ciromuzu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. İşbirliğinin kapsamını hem ürün hem de miktar bazında genişlettiklerini aktaran Vardan, Çukurova Isı’yı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın üretim üslerinden biri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ömer Cihad Vardan - Roberts-Gordon Patronu Paul Dines - Baba Muhterem Vardan
Ömer Cihad Vardan - Roberts-Gordon Patronu Paul Dines - Baba Muhterem Vardan

30 yıl önce böyle başlamıştı

  • Roberts-Gordon ile uzun süreli işbirliklerinin örnek bir ticari ilişki olduğunu ifade eden Ömer Cihad Vardan, 30 yıllık süreçte geniş kitlelere proje ve uygulama eğitimleri verdiklerini dile getirdi. Vardan, çok sayıda teknik eleman yetiştirdiklerini ve radyant ısıtma konusunda bir okul olduklarını vurguladı. Vardan, bu süreçte Türkiye’de yaklaşık 25 bin projenin çözüm ortağı olduklarını kaydetti. Şimdi de yıllardır ithal edilen blackheat borulu radyant ısıtma sistemlerini, Türkiye’de üretmeye başlayacaklarının altını çizen Vardan, “Radyant ısıtma alanında Roberts-Gordon’un ileri teknolojisi ile Çukurova Isı’nın güçlü mühendislik altyapısı ve geniş satış ağının birleşmesinin her iki şirketin başarısını artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.
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