Çukurova Isı Avrupa'nın üretim üssü oldu: İthalatı kesti ihracata başlıyor

Çukurova Isı A.Ş., 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve Orta Doğu distribütörlüğünü sürdürdüğü Amerikan Roberts Gordon LLC firması ile Blackheat markalı borulu radyant ısıtma sistemlerinin üretimini artık Türkiye'de yapıyor. ABD'li iş ortağıyla lisans anlaşması imzalayan Çukurova Isı, firmanın “Avrupa Üretim Üssü” oldu. Roberts Gordon’ın Blackheat marka ürünlerinin tamamı bundan sonra Çukurova Isı tarafından Türkiye’de üretilecek, ihracatı da Türkiye’den yapılacak. Bu anlaşmayla birlikte daha önce ABD’den ithal ettiği Borulu Radyant Isıtma Sistemlerini, Roberts-Gordon lisansıyla Gebze’deki fabrikasında üretecek olan Çukurova Isı, CE işaretli olan bu ürünleri aynı zamanda; AB ülkelerinin tamamına, İngiltere’ye ve Türkiye’nin çevresindeki ülkelere ihraç etme hakkını da aldı.

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İHRACATA KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Lisans anlaşmasıyla birlikte işbirliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını belirten Çukurova Isı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, şunları kaydetti: “Yıllardır komple ithal etmekte olduğumuz Blackheat radyant ısıtıcılarını bu anlaşma ile birlikte artık ithal etmeyeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’de üreteceğimiz bu ürünleri ihraç ederek, ülkemizin ihracatına da önemli katkı sağlayacağız. Çünkü bu işbirliği kapsamında sadece Türkiye’de üretim hakkını almış değiliz, aynı zamanda bu ürünlerin; çevre ülkelere, AB ülkelerine ve İngiltere’ye ihracat hakkını da almış bulunuyoruz. Sonuçta ülkemizin dış ticaret açığının azalmasına vesile olacağımız için çok mutluyuz.”

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HEDEFİMİZ CİROYU İKİYE KATLAMAK

Çukurova Isı’nın kısa vadeli hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Vardan, “2023 yılına kadar Blackheat markalı borulu radyant ısıtma sistemlerinin üretim ve satışını, dolayısıyla ciromuzu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. İşbirliğinin kapsamını hem ürün hem de miktar bazında genişlettiklerini aktaran Vardan, Çukurova Isı’yı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın üretim üslerinden biri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ömer Cihad Vardan - Roberts-Gordon Patronu Paul Dines - Baba Muhterem Vardan

30 yıl önce böyle başlamıştı