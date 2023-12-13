Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman dışına çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı; ihracata hevesli, potansiyeli olan girişimciler için ‘ihracat akademisi’ kuruyor. Programlar seneye yüz yüze eğitimlerle başlayacak. İhracat akademi ile KOBİ’lere ürettikleri ürünün hangi pazarlarda rağbet göreceğinden üretim şekline, çok taraflı ticaret kurallarından iç ticaret derslerine kadar birçok ders verilecek.