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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman dışına çıkarıldı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:02 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 07:04 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.


Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.




#orman
#Resmi Gazete
#sınır
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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