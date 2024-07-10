Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik oranı açıklaması: Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs iş gücü istatistiklerine göre, iş gücüne katılım oranının yüzde 54,5 ile tarihi zirveye ulaştığını bildirdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK'in, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
Dezenflasyon sürecinde uyguladıkları istihdam dostu politikalar sayesinde ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 Mayıs ayı işsizlik verisinin yüzde 8,4 oranla azalmaya devam ettiğini bildirdi.
Bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının geçen yıl mayıs ayına göre 1,1 puan azaldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: