Deniz altında yeni ekonomi

İzmir ve Edirne’de hayata geçirilecek Yapay Resif Projeleri'yle denizlerde hem ekolojik hem ekonomik dönüşüm hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapacağı çalışma ile Ege kıyılarında ahtapot ve kalamar gibi türler için yeni yaşam alanları oluşturulurken, Edirne’de tarihi yapıların su altına taşınacağı resif alanlarıyla dalış turizminin canlandırılması planlanıyor. Projelerin sürdürülebilir balıkçılıktan kıyı ekonomisine kadar geniş bir alanda yeni gelir kapıları açması bekleniyor.

DENİZİN DİBİNE 1000 YAŞAM ALANI

İzmir ilinin Karaburun, Foça ve Urla kıyı bölgelerinde yürütülen proje kapsamında; ahtapot ve kalamar türlerinin korunmasına yönelik özel tasarımla hazırlanan 250 resif bloğu ile yaklaşık 1000 yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Resif bloklarının denize bırakılması ve sonrasında bilimsel yöntemlerle izlenmesine yönelik çalışmalar da sürdürülecek. İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, Ege Üniversitesi teknik destek sağlıyor. Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda, ahtapot ve kalamar türleri için uygun yaşam alanı oluşturabilecek bölgeler belirlenerek resif bloklarının üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan blokların haziran ayında denize bırakılması planlanıyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS YAPAY RESİF ALANLARINA YANSITILACAK

Edirne’de hayata geçirilecek proje ile de bölgenin ekolojik çeşitliliği desteklenirken şehrin tarihi mirası yapay resif alanlarına yansıtılacak. Edirne’nin İbrice Balıkçı Barınağı açıklarında planlanan Yapay Resif Projesi, bölgenin ekolojik çeşitliliğini desteklemek, su altı habitatlarının sürdürülebilirliğini artırmak, denizel ekosistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla uygulamaya alındı. Proje ile Edirne’nin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapıların ölçeklendirilmiş örneklerinden oluşan yapay resif kümeleri hazırlanacak. Bu kapsamda; Edirne Sarayı, Adalet Kasrı Kulesi, Selimiye Camii, Meriç Köprüsü ve Makedonya Saat Kulesi’ni sembolize eden örneklerin su altına yerleştirilmesi planlanıyor. Projenin imalat, deniz tabanına yerleştirme ve izleme süreçleri için Edirne İl Özel İdaresi iş birliğinde ihale süreci başlatılırken yapay resiflerin ekim ayında deniz tabanına yerleştirilmesi öngörülüyor.







