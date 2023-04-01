Depremzede işsizlere 279 milyon lira ödendi

DASK Türk Reasürans Genel Müdürü Zekiye Selva Eren ise, depremin ardından 7,5 milyar TL ödeme yaptıklarını, bunun 3 milyarının hala bankalarda durduğunu açıkladı. Hafif hasarlı ihbar sayısının 336 bin 462 olduğunu, 27 bin 417 adedine 567 milyon 177 bin lira ödendiğini belirten Eren, başvuru ve ödemelere ilişkin şöyle konuştu: “22 bin 936 pert ihbarından 16 bin 405'ine 3 milyar 364 milyon lira, 28 bin 367 ağır hasar ihbarından 15 bin 429’una 2 milyar 828 milyon lira, 38 bin 393 orta hasar ihbarından 49 bin 469'una 819 milyon 805 bin lira ödendi. 425 bin 860 ihbar yapıldığı, bu ihbarların 76 bin 886'sının ödemesi yapıldı. Şimdiye kadar ödenen miktar 7 milyar 579 milyon 560 bin lira. Ödemesi yapılan miktarın 3 milyar lirası hala bankada, vatandaş tahsil etmemiş.”