Depremzede işsizlere 279 milyon lira ödendi

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İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Samet Güneş, depremden etkilenen iş yerleri için Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını devreye soktuklarına belirtti. Meclis Deprem Komisyonu’nda konuşan Güneş, Kısa Çalışma Ödeneği’ne 22 bin 105 iş yerinin ve 161 binin üzerinde işçinin başvurduğunu söyledi. Samet Güneş, “İşsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için ise nakdi ücret desteği uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, nakdi ücret desteğinden yararlanan vatandaşlarımıza günlük 133,44 lira ödeme yapılıyor. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza toplam 279 milyon lira ödeme yaptık” dedi.
3 MİLYAR TL’LİK DASK ÖDEMESİ HESAPTA DURUYOR
DASK Türk Reasürans Genel Müdürü Zekiye Selva Eren ise, depremin ardından 7,5 milyar TL ödeme yaptıklarını, bunun 3 milyarının hala bankalarda durduğunu açıkladı. Hafif hasarlı ihbar sayısının 336 bin 462 olduğunu, 27 bin 417 adedine 567 milyon 177 bin lira ödendiğini belirten Eren, başvuru ve ödemelere ilişkin şöyle konuştu: “22 bin 936 pert ihbarından 16 bin 405'ine 3 milyar 364 milyon lira, 28 bin 367 ağır hasar ihbarından 15 bin 429’una 2 milyar 828 milyon lira, 38 bin 393 orta hasar ihbarından 49 bin 469'una 819 milyon 805 bin lira ödendi. 425 bin 860 ihbar yapıldığı, bu ihbarların 76 bin 886'sının ödemesi yapıldı. Şimdiye kadar ödenen miktar 7 milyar 579 milyon 560 bin lira. Ödemesi yapılan miktarın 3 milyar lirası hala bankada, vatandaş tahsil etmemiş.”
Kur’an kursları 44 bin kişiye ev
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Türkiye Diyanet Vakfı’nın başta defin malzemeleri, insani yardımlar, barınma ve gıda yardımları kapsamında afet bölgesine bin 583 TIR, 434 kamyonet olmak üzere birçok yardım malzemesi gönderdiğini söyledi. Dinç, afet bölgesinde Kur’an kurslarında 44 bin 552 depremzedenin kaldığını ve camilerde bugüne kadar 678 bin 346 depremzede vatandaşın barındığını söyledi.