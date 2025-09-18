Dijital Devlet Kanunu geliyor

Kamusal alanda tüm işlemlerin dijital sisteme geçmesi ve ekonomik faaliyetlerin büyük oranda sanal ortamda görülebilmesi için Dijital Devlet Kanunu hazırlanacak. Kanun, Türkiye'de ilk kez dijital hizmetler alanında temel yasa niteliğini taşıyacak. Kanunla KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kapasiteleri desteklenecek.
Kamuda dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi ve gündelik ekonomik faaliyetlerin sanal ortamda daha hızlı tamamlanabilmesi için yeni bir yasa teklifi üzerinde çalışmalara başlandı. Kanun birçok özelliğiyle ilk olacak. Teklifin gelecek sene Meclis gündemine alınması bekleniyor. Yasa ile Türkiye'deki dijital mevzuat Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu hale getirilecek. Kanunla, ilk kez "veri yönetişimi", "kamu bilişimi" ve "kamu bilişim personeli rejimi" kavramları mevzuatta yasa düzeyinde tanımlanacak.
DİJİTAL ORTAMA ÇERÇEVE YASA
Böylece, stratejik uyum ve yönetişim, dijital beceriler, kamuda veri yönetimi, teknolojik altyapılar, hizmet tasarımı ve sunumu, dijital kapsayıcılık ve katılım başlıkları kanunda yer alacak. Firmaların maliyeti azaltılacak, verimlilik ve kalite artışı da sağlanacak. Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda hazırlanacak Dijital Devlet Kanunu ile siber güvenlik alanında da ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri de hayata geçirilecek. Yapay zekanın etkin kullanımı ve kamusal güvenliğin siber ortamda sağlanması gibi yeni çağın getirdiği güncel meselelerden kaynaklanan sorunların çözümünde yasal boşluktan kaynaklanan durumların ortaya çıkmasının önüne geçilecek.
E-DEVLET'TEN ORTAK ÖDEME
Özelikle sanal ortamdaki tüm ekonomik faaliyetler devlet güvencesine alınacak. Dijital Devlet Kanunu'nun yürürlüğe alınması halinde geçiş süreci Siber Güvenlik Başkanlığı'nda olacak. Yasa ile kamuda dijital dönüşümü hızlandırılacak. E-Devlet üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetlerin sunulması için gerekli mevzuat değişikliğine de gidilecek. Böylece kamu ortak bildirim sistemi hayata geçirilecek. Blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı da devreye alınacak.
Veri yönetişimi için çatı mevzuat
- Dijital Devlet Kanunu ile veri ekonomisine geçiş süreci de hızlanacak. Veri sahipliği ve paylaşım sorumlulukları ile teknik yöntemlere ilişkin hususları da kapsayan ulusal politika çerçevesi de bu doğrultuda hazırlanacak. Böylece veri yönetişimi çatı mevzuatı ve altyapısı oluşturulacak. Kanunun hayata geçirilmesiyle veri temelli karar alma mekanizmaları kadar veri mahremiyetinin güvenliğini gözeten bir yönetişim çerçevesi oluşturulacak.