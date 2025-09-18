Dijital Devlet Kanunu geliyor

Dijital Devlet Kanunu ile veri ekonomisine geçiş süreci de hızlanacak. Veri sahipliği ve paylaşım sorumlulukları ile teknik yöntemlere ilişkin hususları da kapsayan ulusal politika çerçevesi de bu doğrultuda hazırlanacak. Böylece veri yönetişimi çatı mevzuatı ve altyapısı oluşturulacak. Kanunun hayata geçirilmesiyle veri temelli karar alma mekanizmaları kadar veri mahremiyetinin güvenliğini gözeten bir yönetişim çerçevesi oluşturulacak.