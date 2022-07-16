Direniş ekonomik seferberliğe dönüştü

Türk milleti 15 Temmuz’da gösterdiği direnişle milli iradenin yanı sıra ülke ekonomisinin bağımsızlığına da sahip çıktı. Hain darbe girişiminin milli bağımsızlık kadar ekonomiyi de tehdit ettiğini ifade eden iş dünyası temsilcileri, geride kalan 6 yılda atılan adımlara vurgu yaptı.
Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimini unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek” ifadesini kullandı. Baran, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletin gösterdiği kahramanca direnişin ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ettiğini sözlerine ekledi.
EKONOMİ AYAĞI HENÜZ BİTMEDİ
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi ayağının hiç bitmediğini belirterek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aleyhine art arda yaptığı açıklamaları anımsattı. Türkiye’nin tüm olumsuzlukları püskürterek 2016’nın üçüncü çeyreğinin ardından büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Kopuz, “Enflasyonist ortamın durdurulması için de tedbirler alınmaktadır. İnşallah en kısa zamanda bu mücadele başarıyla sonuçlanacak ve demokrasi kavgamız gibi ekonomik savaşımımız da kazanılacaktır” dedi.
ÜRETİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİK
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016’nın ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ancak o tarihin aynı zamanda ‘kutlu bir direniş öyküsünün yazıldığı müstesna bir gün’ olduğunu söyledi. Türk milletinin, milli iradesine sahip çıkmak ve devletine uzanan elleri kırmak için göğsünü kurşunlara siper ettiğini dile getiren Elmas, “16 Temmuz sabahında, bu saldırının milli irademizi olduğu kadar ekonomimizi de hedef aldığı bilinciyle tüm olanlara inat açtığımız kepenkler hiç kapanmadı. Tüm ülke olarak sürdüğümüz tarlalarda hasatlarımızı yaptık, fabrikalarımızda üretim hiç durmadı” şeklinde konuştu.
TÜRK MİLLETİ VATANINA SAHİP ÇIKTI
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de Türk milletinin, demokrasiye sahip çıkmasıyla, sivil siyasete yönelik bu hain girişimin bertaraf edilmesinde büyük payı bulunduğunu söyledi. Çevikel, “TÜGİAD ailesi olarak, ülkemize ve demokrasiye olan inancımızı bir kez daha belirtiyor, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik ve ülkemizi karanlık günlere götürmeyi hedefleyen tüm girişimleri şiddetle kınıyoruz” dedi.
KRİZLER EKONOMİSİNDEN GÜÇ EKONOMİSİNE GEÇİŞ
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, Türk halkının 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatansever duruşu kadar özel sektörün de aynı tavrı sergilemesinin etkili olduğunu belirtti. Türk özel sektörünün, güçlüklerle savaşma direncini, 2016’nın o zor günlerinde fazlasıyla ortaya koyduğunu söyleyen Öztürk, şöyle konuştu: “Darbenin ekonomik etkilerine karşı en büyük mücadeleyi özel sektörümüz verdi. Türkiye ekonomisi, yapısal reformların da etkisiyle birlikte “krizler ekonomisinden” bir güç ekonomisine dönüştü.”