Direniş ekonomik seferberliğe dönüştü

Türk milleti 15 Temmuz’da gösterdiği direnişle milli iradenin yanı sıra ülke ekonomisinin bağımsızlığına da sahip çıktı. Hain darbe girişiminin milli bağımsızlık kadar ekonomiyi de tehdit ettiğini ifade eden iş dünyası temsilcileri, geride kalan 6 yılda atılan adımlara vurgu yaptı.

Gürsel Baran

Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimini unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek” ifadesini kullandı. Baran, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletin gösterdiği kahramanca direnişin ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Ali Kopuz

EKONOMİ AYAĞI HENÜZ BİTMEDİ

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi ayağının hiç bitmediğini belirterek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aleyhine art arda yaptığı açıklamaları anımsattı. Türkiye’nin tüm olumsuzlukları püskürterek 2016’nın üçüncü çeyreğinin ardından büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Kopuz, “Enflasyonist ortamın durdurulması için de tedbirler alınmaktadır. İnşallah en kısa zamanda bu mücadele başarıyla sonuçlanacak ve demokrasi kavgamız gibi ekonomik savaşımımız da kazanılacaktır” dedi.

ÜRETİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİK

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016’nın ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ancak o tarihin aynı zamanda ‘kutlu bir direniş öyküsünün yazıldığı müstesna bir gün’ olduğunu söyledi. Türk milletinin, milli iradesine sahip çıkmak ve devletine uzanan elleri kırmak için göğsünü kurşunlara siper ettiğini dile getiren Elmas, “16 Temmuz sabahında, bu saldırının milli irademizi olduğu kadar ekonomimizi de hedef aldığı bilinciyle tüm olanlara inat açtığımız kepenkler hiç kapanmadı. Tüm ülke olarak sürdüğümüz tarlalarda hasatlarımızı yaptık, fabrikalarımızda üretim hiç durmadı” şeklinde konuştu.

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TÜRK MİLLETİ VATANINA SAHİP ÇIKTI

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de Türk milletinin, demokrasiye sahip çıkmasıyla, sivil siyasete yönelik bu hain girişimin bertaraf edilmesinde büyük payı bulunduğunu söyledi. Çevikel, “TÜGİAD ailesi olarak, ülkemize ve demokrasiye olan inancımızı bir kez daha belirtiyor, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik ve ülkemizi karanlık günlere götürmeyi hedefleyen tüm girişimleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Selçuk Öztürk

KRİZLER EKONOMİSİNDEN GÜÇ EKONOMİSİNE GEÇİŞ

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, Türk halkının 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatansever duruşu kadar özel sektörün de aynı tavrı sergilemesinin etkili olduğunu belirtti. Türk özel sektörünün, güçlüklerle savaşma direncini, 2016’nın o zor günlerinde fazlasıyla ortaya koyduğunu söyleyen Öztürk, şöyle konuştu: “Darbenin ekonomik etkilerine karşı en büyük mücadeleyi özel sektörümüz verdi. Türkiye ekonomisi, yapısal reformların da etkisiyle birlikte “krizler ekonomisinden” bir güç ekonomisine dönüştü.”

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FOTOĞRAF 14 Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ülke ekonomisine faturası da ağır oldu. Darbe girişiminin ardından ülke notu düştü, risk primi arttı, yabancı yatırımlar kesildi, borçlanma maliyetleri yükseldi. Ülkenin gayrisafi millî hasılası düştü, kişi başı gelir 10 bin doların altına geriledi, faizler yüzde 24 seviyelerine çıktı, enlasyon yüzde 19’ları aştı ve ekonomi yüzde 0,2 daraldı. Dolar bir günde yüzde 20 değer kazanırken, borsada iki günlük düşüş yüzde 14’lere yaklaştı. Hisse senetlerinin değer kaybının, darbe girişiminden iki gün sonra başlayan seanslarda 50 milyar lira eridiği görüldü. Toplamda girişimin ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 350 milyar dolar olarak ifade edildi. Hain FETÖ darbe girişiminin bastırıldığı pazartesi günü, BİST100 endeksi 15 Temmuz cuma günkü kapanışa göre günü yüzde 7,08 düşüşle 76.957,61 puandan günü tamamladı. Haftanın devamında da düşüş eğilimini sürdüren endeks, haftayı yüzde 13,39’luk değer kaybıyla kapattı, hisselerin değeri bir haftada 50 milyar lira eridi. Haziranda altı aylık bir yükseliş trendinin ardından 107,4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine indi. Dış ticarette büyük düşüş gözlendi. İhracatta yüzde 19,4’e varan gerilemeler kaydedildi. Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7’lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0,2 daraldı. 15 Temmuz sonrası piyasalarda oluşan tedirginliğin asgari seviyeye indirilmesi için ekonomi yönetimi ve regülatörlerin aldığı birçok tedbir sayesinde darbe girişiminin ekonomiye maliyeti minimuma indirilmeye çalışıldı. İş dünyası, hain darbe girişiminin Türkiye ekonomisine faturasının 350 milyar doları bulduğunu ifade ediyor. Bütün kayıplara rağmen başlayan topyekûn seferberlik, ülkenin de hızla toparlanmasını sağladı. Hükûmet temsilcileriyle birlikte iş dünyası da yurt dışındaki muhataplarını tek tek arayarak, mektuplar yazarak darbe girişiminin sebeplerini, yapısını ve Türkiye’nin bu girişimi püskürttüğünü anlattı. BİST 100 Endeksi ancak altı ayda toparlandı, ihracatta rekorlara ara verildi ama 2017’de başlayan hızlı çıkış, takip eden yıllarda rekorları beraberinde getirdi. 2020’deki pandemiden de diğer ülkelerden daha az eriyip daha hızlı büyüdük. İhracatta her ay yeni rekorlarla taçlanan, yüzde 21’e varan çeyrek büyümeleriyle güçlenen büyümede yıllık yüzde 12’lere ulaşan Türkiye’de iş dünyası ihracat rekorları kırarak dünyayı vuran enerji ve gıda krizinden de en az zararla çıkılacağına dair görüşü paylaşıyor. (Türkiye gazetesi) 15 Temmuz’un Türkiye'ye korkunç faturası: Sanayi durdu borsa dibi gördü Üzerinden altı yıl geçen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ülke ekonomisine faturası da ağır oldu. Hain darbe girişiminin ülkemize doğrudan zararı 158 milyar doları bulurken, FETÖ'cüler, dolaylı olarak toplamda 350 milyar dolarlık derin bir yara açtı. İşte 15 Temmuz'un Türk ekonomisinde açtığı yaralar.. BiP'te paylaş

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