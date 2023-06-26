Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ Türk Ticaret Odası açılış töreninde konuştu: İş insanlarımızı projelere odaklanmaya teşvik ediyoruz

"Karadağ hükümeti iç dünyamıza yönelik teşvik ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle turizm, sağlık, eğitim, gibi konularda yatırım potansiyeli mevcuttur. Ayrıca otoyol demiryolu ve havaalanı yenilenmesi gibi projeleri de mevcuttur. İş insanlarımızı bu projelere odaklanmaya teşvik ediyorum."