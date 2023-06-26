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Ekonomi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ Türk Ticaret Odası açılış töreninde konuştu: İş insanlarımızı projelere odaklanmaya teşvik ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ Türk Ticaret Odası açılış töreninde konuştu. Fidan konuşmasında, "Karadağ hükümeti iç dünyamıza yönelik teşvik ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle turizm, sağlık, eğitim, sağlık gibi konularda yatırım potansiyeli mevcuttur. Ayrıca otoyol demiryolu ve havaalanı yenilenmesi gibi projeleri de mevcuttur. İş insanlarımızı bu projelere odaklanmaya teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

17:41 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ Türk Ticaret Odası açılış töreninde konuştu.


Konuşmasından satır başlıkları:


  • "Karadağ hükümeti iç dünyamıza yönelik teşvik ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle turizm, sağlık, eğitim, gibi konularda yatırım potansiyeli mevcuttur. Ayrıca otoyol demiryolu ve havaalanı yenilenmesi gibi projeleri de mevcuttur. İş insanlarımızı bu projelere odaklanmaya teşvik ediyorum."


#Hakan Fidan
#Türk Ticaret Odası
#Dışişleri Bakanlığı
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