Ekonomi Doğanlar Grubundan Afrika açılımı Senegaldeki fabrikayı gelecek ay açıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğanlar Grubu'ndan Afrika açılımı: Senegal'deki fabrikayı gelecek ay açıyor

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, yurt dışı yatırımları kapsamında Senegal’deki mobilya fabrikasını gelecek ay içinde açacaklarını söyledi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Doğanlar Grubundan Afrika açılımı: Senegaldeki fabrikayı gelecek ay açıyor
Davut Doğan-İsmail Doğan

Kuzey Kıbrıs, Senegal, ABD ve İngiltere’de kendi şirketlerini kurduklarını belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, yurt dışı yatırımları kapsamında Senegal’deki mobilya fabrikasını gelecek ay içinde açacaklarını söyledi. Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan ise lojistik ve operasyon maliyetlerini optimize etme amaçlı yurt içinde 6 noktada lojistik ve operasyon merkezleri kurulduğunu belirtti.

NET KÂRI %159 ARTTI

Şirket faaliyetlerinin değerlendirildiği basın toplantısında konuşan İsmail Doğan, “2022 yılının ilk yarısında konsolide net satışlarımız, 1 milyar 426 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide net kârımız 51 milyon TL’ye ulaşırken bu şekilde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 159 oranında artış sağladık” diye konuştu. Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarını barındıran şirketin aktif büyüklüğünün de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artarak 2,5 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

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