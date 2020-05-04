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Ekonomi Dolar 7 TLnin üzerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 7 TL'nin üzerinde: 4 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar 7 TL'nin üzerinde

Dolar yeni haftaya 7 TL'nin üzerinde işlem görerek başladı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,0140'tan işlem görürken euro ise 7,66 seviyesinin üzerinde.

Haber Merkezi AA
4 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları.
4 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları.

Geçen hafta cuma günü birçok piyasanın kapalı olduğu dönem içinde düşük işlem hacmiyle 7,0411 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 7,0200'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,0140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 7,6690'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 8,7265'ten satılıyor.

Dolar endeksi, üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırırken, yüzde 0,8 artışla 99,4 seviyesinde seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1,0934'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda piyasa beklentisinin üzerinde artış gösterse de yıllık bazda düşüşünü sürdürdüğüne işaret etti.

Yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

  • Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,05 bandının izleneceğini kaydetti.
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