Dolar 7 TL'nin üzerinde

Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN’dan işbirliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) için geliştirme ve üretim süreçlerini yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile HAVELSAN arasında iş birliğine gidildiğini bildirdi.