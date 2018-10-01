Ekonomi Dolar haftaya düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar haftaya düşüşle başladı (01 Ekim 2018 döviz fiyatları)

Dolar haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,0250 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,54 düşüşle 6,9910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,42 azalışla 7,8635'ten alıcı buluyor.

Haber Merkezi AA
01 Ekim 2018 döviz fiyatları
01 Ekim 2018 döviz fiyatları

Geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9591'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,66 artışla 6,0507'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,42 değer kaybıyla 6,0250 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,54 düşüşle 6,9910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,42 azalışla 7,8635'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,14 azalışla 1,1587, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 95,22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,85 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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