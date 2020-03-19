Ekonomi Dolar koronavirüs endişeleri ile 6,50 seviyesine dayandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 6,50 bandında: 19 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar koronavirüs endişeleri ile 6,50 seviyesine dayandı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, koronavirüs salgınını önlemek için başlatılan tedbirler nedeniyle ekonomilerin durması sonucu dünya çapında resesyon görülebileceğine ilişkin uyarıda bulunurken virüsün piyasalardaki etkisi de sürüyor. İşte dolar ve euroda yeni gün başlangıç rakamları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları
19 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Dün 6,47 seviyelerinde yer alan dolar/TL, bugüne yükselişle başlayarak 6,50 seviyelerine dayandıç Dolar kuru sabah 08:20 itibariyle 6,4970 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 7,08 lira seviyelerinde yer alıyor.

Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerileyerek 1,09'da yer alıyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde cari denge rakamlarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen adımlar attığını ve bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade etti.

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