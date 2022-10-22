Dolar stokçularının işi iyice zorlaştı

BDDK, dün akşam piyasaların kapanmasının ardından duyurduğu kararla, TL cinsi kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon TL olan döviz bulundurma sınırı 10 milyon TL’ye indirdi. Kurul, daha önce bankadaki döviz miktarı; aktif büyüklüğünün ya da bir yıllık cirosunun yüzde 10’unu geçen şirketlere uygulanan kredi sınırlamasındaki oranı ise yüzde 5’e düşürdü.

BANKALARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Yeni düzenlemeyle, bankalar; hesabında 10 milyon TL (yaklaşık 540 bin dolar) ve üzerinde döviz olan veya aktif toplamı ya da son 1 yıllık cirosunun yüzde 5’i kadar döviz varlığı olan şirketlere TL cinsinden kredi veremeyecek. Uygulama 31 Ekim tarihine kadar mevcut haliyle devam edecek. Yeni kısıtlama kararı, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle hesabında döviz olduğu halde kredi kullanmak isteyen şirketlerin işini biraz daha zorlaştırdı. Kredilerin ihtiyacı olan işletmelere gitmesi için büyük önem taşıyan bu düzenlemenin amacına ulaşması için, bu düzenlemeyi uygulamakla yükümlü olan bankalara büyük iş düşüyor.

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