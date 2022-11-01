Ekonomi Doları boz TL krediyi al Firmalar dövizlerini yüzde 33 azaltmak zorunda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doları boz TL krediyi al: Firmalar dövizlerini yüzde 33 azaltmak zorunda

BDDK’nın 10 milyon liradan fazla dövizi olan şirketlere kredi sınırı getiren kararı bugün yürürlüğe giriyor. Firmalar TL kredi alabilmek için döviz varlıklarının yaklaşık %33’ünü azaltmak zorunda. Yeni dönemde; döviz stokçuluğundan vazgeçen şirketler de TL cinsi ticari kredilere ulaşabilecek.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Doları boz TL krediyi al: Firmalar dövizlerini yüzde 33 azaltmak zorunda
​BDDK’nın 10 milyon liradan fazla dövizi olan şirketlere kredi sınırı getiren kararı bugün yürürlüğe giriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Türk Lirası ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. BDDK’nın 21 Ekim'de ilave adımla sıkılaştırdığı kurala göre; firmalar, Türk Lirası cinsi ticari kredilere erişimde döviz varlıklarını yüzde 33 civarında azaltmak zorunda. İhtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlığı bulunan şirketler, Türk Lirası krediye erişmek için daha yüksek tutarda yabancı para satmak durumunda kalacak.

DAHA ÇOK FİRMA POTADA OLACAK

24 Haziran’da ilk adımı atılan düzenlenenin daha sıkılaştırılmasıyla kapsama giren firma sayısının kayda değer bir şekilde artması bekleniyor. Yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sınırının 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulama kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı para nakdi varlık sınırının yüzde 5'e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de uygulamaya yeni dahil olacak şirketler için bağlayıcılığı artıracak.

TL’YE DESTEK SÜRECEK

TL üzerindeki döviz baskısını azaltan kararların alınmasından bu yana geçen 4 aylık sürüde avronun değeri TL karşısında sadece 24 kuruş arttı. Düzenleme bütün dünyada aşırı değerlenen dolar karşısında da TL için büyük bir direnç noktası oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında aşırı değerlenen dolara karşı TL’ye verilen destekler, milli paramızın son aylarda dengeye oturttu. BDDK’nın yeni düzenlemesiyle Dolar/TL seviyesinin daha dengeli seyretmesi bekleniyor.

GRUP RİSKİ KURALI DA GELEBİLİR

  • Yatırım ve istihdama destek amacıyla Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimlerinin ardından, BDDK’nın TL’ye destek adımlarını sıkılaştırmasının piyasayı rahatlatması bekleniyor. Gerçek ihtiyaç sahibi firmaların krediye erişimini kolaylaştırması hedeflenen yeni düzenlemenin etkisinin kırılmaya çalışılması halinde, uzmanlar grup riski kuralının devreye alınması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bazı büyük firmalar; “Borcum var, onun için dolar alıyorum” diyerek piyasadan çektikleri dolarların önemli bir kısmını kayıt dışına çıkararak kasalara taşıyor. Hem kayıt dışına çıkarılan paranın izini sürerken, hem de bankaların kredi kullandırırken “grup riski” kuralını işletmesinin önemine dikkat çekiliyor.

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