Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dolar/TL 41,95 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL 41,95 seviyesinden işlem görüyor

10:1017/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Dolar/TL 41,95 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 41,95 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,9500 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 41,8420'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 41,9500 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,6 yükselişle 49,1730, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,4720 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerle dolar endeksindeki düşüş eğilimi devam ediyor. ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişeler de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.




#Dolar/TL
#Piyasalar
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşrak Ne Demek, İşrak Vakti Ne Zamandır? İşrak Namazı Nasıl Kılınır, İşrak Vakti Başlangıç ve Bitiş Süresi