Altında rekor üstüne rekor: Çeyrek 10 bin lirayı Cumhuriyet altın ise 40 bin lirayı geçti

09:0717/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Ons altındaki artış yurt içinde altın fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu sabah Kapalıçarşı serbest piyasanın açılışında çeyrek altın 10 bin lirayı, Cumhuriyet altın ise 40 bin lirayı geçti.

Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, dünkü seviyesini geçerek 6 bin 119 liradan satılmaya devam ediyor.


Ons altın 4 bin 363 lirada seyrediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI


Gram altın: 6 bin 119

Çeyrek altın: 10 bin 17

Cumhuriyet altını: 40 bin 998

Tam altın: 39 bin 866

Yarım altın: 19 bin 991








DÖVİZ FİYATLARI


Dolar: 41,9528 lira

Euro: 49,2144 lira

Sterlin: 56,5705 lira




#altın
#rekor
#ons
#döviz
