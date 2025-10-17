Ons altındaki artış yurt içinde altın fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu sabah Kapalıçarşı serbest piyasanın açılışında çeyrek altın 10 bin lirayı, Cumhuriyet altın ise 40 bin lirayı geçti.

1 /4 Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, dünkü seviyesini geçerek 6 bin 119 liradan satılmaya devam ediyor.

Ons altın 4 bin 363 lirada seyrediyor.

2 /4 YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 119 Çeyrek altın: 10 bin 17 Cumhuriyet altını: 40 bin 998 Tam altın: 39 bin 866 Yarım altın: 19 bin 991













3 /4

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 41,9528 lira Euro: 49,2144 lira Sterlin: 56,5705 lira





