Ons altındaki artış yurt içinde altın fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu sabah Kapalıçarşı serbest piyasanın açılışında çeyrek altın 10 bin lirayı, Cumhuriyet altın ise 40 bin lirayı geçti.
Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, dünkü seviyesini geçerek 6 bin 119 liradan satılmaya devam ediyor.
Ons altın 4 bin 363 lirada seyrediyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 119
Çeyrek altın: 10 bin 17
Cumhuriyet altını: 40 bin 998
Tam altın: 39 bin 866
Yarım altın: 19 bin 991
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 41,9528 lira
Euro: 49,2144 lira
Sterlin: 56,5705 lira