Ekonomi e-ticaretin Z Raporu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

e-ticaretin Z Raporu

Salgın döneminde yasaklar, kısıtlamalar, kalabalıktan uzak durma isteği gibi nedenlerle tüketiciler e-ticarete yöneldi. Aylık ekonomi dergisi Z Raporu, Haziran sayısının kapağına, küresel perakendenin en yeni alt kolu olan e-ticareti taşıdı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​e-ticaretin Z Raporu
Aylık ekonomi dergisi Z Raporu’nun Haziran sayısı, ‘E-ticarette Dönüşüm Kalıcı Mı?’ başlığıyla çıktı. Derginin yeni sayısı, gazete bayii ve seçkin kitabevlerinde yerini aldı.

Pandemi tüketim alışkanlıklarını değiştirdi, tüketici alışverişlerini online platfomlardan yapmaya başladı. Bu değişim sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yaşanıyor. Rakamlar da bunu doğruluyor. Küresel perakende sektörünün içerisinde e-ticaretin payı yüzde 19’a; Türkiye’de ise hacim yüzde 66 artışla 226 milyar 200 milyon liraya yükseldi. E-ticaretin perakende sektöründeki payı 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında bu oran 5,9 puan artışla yüzde 15,7’ye ulaştı. Küresel ölçekte toplam e-ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 23 artışla 4,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Z Raporu, Haziran sayısında soruyor: Peki e-ticarette yükseliş kalıcı mı?

AŞILAMA BİZİ TÜNELİN SONUNA GÖTÜRECEK

  • Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada arz-talep dengelerinde sıkıntılar yaşandı; tedarik zincirleri bozuldu. Türkiye de bu olumsuzluklardan etkilendi. Ancak bu böyle devam etmeyecek. Z Raporu’na konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “15 aylık sürecin sonunda bizi eski normale taşıyacak olan, çok açıktır ki, aşılamada elde edilen başarı olacaktır. Aşılama, bizi tünelin sonuna götürecek” diyor. Enflasyondan, alınacak yeni tedbirlere pek çok konuda konuşan Avdagiç, ticaretin gelecek vizyonuna da işaret etti. Avdagiç’e göre, sınır aşan B2C e-ticaretinde 5 trilyon dolar dolayında müthiş bir pasta var. Ayrıntılar Z Raporu’nda.

FİNANSTA ‘ÇEVRECİ’ DÖNÜŞÜM

Finans kuruluşları sürdürülebilirlik yaklaşımının merkezine artık çevreyi oturtuyor. 2020 sonunda dünyada sürdürülebilir borçlanma piyasasının hacmi 1,9 trilyon dolara, yeşil tahvil piyasasının büyüklüğü ise 1 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’de de yeşil ve sürdürülebilir tahvillerin toplam değeri 2,5 milyar doları geçti. TCMB Finansal İstikrar Raporu’nda ilk kez iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal riskler yer aldı. Finans piyasalarındaki değişimleri yakından izleyen Z Raporu finanstaki ‘çevreci’ dönüşümü incelemeye aldı.

Z RAPORU’NUN HAZİRAN SAYISI BAYİLERDE

GÜÇLÜ KALEM PLATFORMU: Z RAPORU

  • Z Raporu’nun Prof. Dr. Ömer Bolat, Semra Karabaş, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Pierre Chiartano ve Dimitri Triantaphyilou’dan oluşan güçlü yazar kadrosu yurt ve dünyadaki gelişmeleri farklı perspektiflerle değerlendiriyor. Son sayıda Dr. Mustafa Özel; Hammurabi’nin yönetim felsefesini; analist Cüneyt Paksoy ise her ay olduğu gibi piyasalardaki son gelişmeleri ve yatırım araçlarının muhtemel seyrini ele aldı.
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