​E-ticarette satışlar 400 milyara koşuyor

Elektronik ticaret, pandemi döneminin kazananları listesinde ilk sıralarda yer alan sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2020’de bir rekora imza atarak yüzde 66 oranında büyüyen e-ticaret sektörünün, hızını kaybetmeden sürdüreceğini kaydeden. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Türkiye’de sanal pazar yerlerinden satış geçen sene 100 yüz üzerinde büyüdü. Bugün 100 binin üzerinde KOBİ pazar yerlerinden satış yapıyor. Türkiye’deki e-ticaretin yüzde 70’inden fazlası da pazar yerleri aracılığıyla olduğunu tahmin ediyoruz. Burada sağlıklı ve rekabetin düzgün olduğu büyümeyi de destekliyoruz” dedi.

Emre Ekmekçi

SANAL PAZARLAMA DÜZENLEME