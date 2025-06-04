Edirne'de çeltik ekimi sona erdi: 450 bin dekarlık alan ekildi

"Çeltik tarlalarını gözlemlediğimizde önce bir baştan kara toprak olarak gözüküyor, arkadan beyaz bir su, sonra yeşil bir halı ve en son haliyle de sapsarı bir hal alacak ve harman dönemi gelecek. Bu görsel olarak da ovamızda halı deseni gibi görsel güzellik oluşturuyor. İpsala ilçesinde genellikle merkeze büyük oranda ekim yapıldı. Merkezin dışında Karpuzlu, Kumdere, Paşaköy ve Sultanköy köylerinde de çeltik ekimi gerçekleşti."