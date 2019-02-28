Ekonomi Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin tamamı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası 6 Mart Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.
Merkez Bankası 6 Mart Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.

16 Ocak'ta gerçekleştirilen PPK toplantısında değişiklik yapılmayarak politika faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

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