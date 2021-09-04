Emlak Katılım 70 şubeye ulaştı

Katılım finans sektörünün en genç üyesi olan Emlak Katılım, yeni şube açılışlarına devam ediyor. Emlak Katılım, son iki şubesini Eskişehir ve Aydın’da açtı. Böylelikle, Türkiye genelinde toplam 70 şubeye ulaştı. Emlak Katılım, müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunmaya devam ederken, Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

FİNANSAL YAPISI DA HIZLA GÜÇLENİYOR

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şubeleriyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Bayraktar, “Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. Bir önceki ilk yarıyıl verilerine oranla toplanan fonlarımız yüzde 104 artış ile 18,2 milyar TL olurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 78 artış ile 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır” dedi.

GAYRİMENKULÜ GELİŞTİRECEK PROJELER

Emlak Katılım’ın gayrimenkul sektöründe piyasa yapıcı kurum olmak, kentsel dönüşümün tüm türlerine finansal çözümler sunmak ve sektörün gelişimini desteklemek üzere ortaya koyduğu ürünlerden biri olan Tapu Güvenilir Hesap, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesini sağlıyor. Emlak Katılım bir ilke imza atarak hizmete sunduğu bu uygulama ile gayrimenkul alım-satım işlemlerinde alıcıya ve satıcıya bir güvence ve kolaylık sunuyor.