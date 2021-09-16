En değerli arazi akıllı telefon ekranı ​

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en değerli arazisinin cep telefonu ekranları olduğunu belirterek, “Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir” dedi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinde konuşan Hisarcıklıoğlu, üretim, tedarik ve lojistiğin son ayağı olan perakende sektörünün, değer zincirinin müşteri ile buluştuğu çok büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.
ALTERNATİFLER ÇOĞALDI
- Eskiden alışverişlerin tek noktadan yapıldığı hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şimdi alternatifin çok olduğunu, yerel marketlerin bu alternatifler içerisinde “nasıl ayrışacakları” sorusuna cevap bulması gerektiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Ortak akıl ile ortak çözümler bulmalısınız. Bu noktada bazı önerilerim olacak. Öncelikle size bir soru sormak istiyorum; Dünyanın en değerli arazisi nerede? Bilen var mı? Dünyanın en değerli arazisi akıllı telefonun ekranıdır. Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, mobil uygulamaların tüketici tercihlerinde öncelik haline geldiğini söyledi.