Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Eski kuyulara sondaj yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı için Filyos’ta düzenlenen ilk kaynak töreni sonrasında Yeni Şafak’a konuştu. Karadeniz gazının faydasını 84 milyon insanın hissedeceğini belirten Dönmez, “Çünkü yıllarca yerli kaynağı, petrolü, gazı bu ülke hasretle bekledi. İnşallah bunun karşılığını hep birlikte alacağız” dedi. Türkiye’nin şu anda doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatan Dönmez, “Dolayısıyla bu bağımlılığımızı ciddi oranda azaltmış olacağız” diye konuştu. Bakan Dönmez, son yıllarda üzerinde durdukları hususlardan bir tanesinin enerjide bir ticari merkez haline gelmek olduğunu söyledi. Bakan Dönmez şu noktalara dikkat çekti:

EN ZOR SAHALARDAN

“Dünyada derin denizde bu ölçekte yapılan işler arasında baktığımızda herhalde en zor sahalardan birisi. Muhtemelen de inşallah önümüzdeki yıl ilk çeyreğinde gazı verdiğimizde herhalde birçok alanda rekor kırmış olacağız. Karadeniz’den üreteceğimiz gazın fiyatı çok daha ekonomik olacağı gözüküyor. Dolayısıyla bu maliyetlerdeki uygunluk hem vatandaşı memnun edecek hem de devletimizi. Başka bir ifadeyle, hem vatandaşımız kazanacak, hem devletimiz kazanmış olacak. Çünkü yıllarca yerli kaynağı, petrolü, gazı bu ülke hasretle bekledi, inşallah bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Bazen bize de intikal ediyor, işte gazı bulduk diyorsunuz, ama hala işte fiyatlarda bir indirim yok, diye. Gazı bulduk, ama daha onu çıkartacağız, üreteceğiz, sisteme basacağız, ondan sonra bunları konuşmaya başlayacağız. Vatandaşımız müsterih olsun, bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek.”

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Fazlı Şahan-Fatih Dönmez

YENİ MÜJDELER KAPIDA

“Biz yoğunluğumuzu Sakarya Gaz Sahası’na verdiğimiz için, bir an önce üretime hazırlamakla alakalı, ama bir taraftan da sismik çalışmalar, yani yerin altının filmini çekme, araştırma çalışmalarımız da sürüyor. Oradan da olumlu geri dönüşler var. Önce filmleri, verileri okuyoruz. Yani deniz altındaki formasyon nasıl diye. Sakarya Gaz Sahası’yla birlikte Karadeniz’in formasyonunu o bulgulara göre yeniden değerleme ve yorumlama imkanına sahip olduk. Burada 2005’ten 2015 yılları arasında 6-7 uluslararası petrol şirketlerinin sondajları da oldu. Ancak herhangi bir keşifle sonlandıramadılar. Şimdi o sahalar da dahil olmak üzere bizim bu verilere göre yeniden değerlendiriyoruz. O bize yeni ufuklar açacak. İnşallah yeni müjdelere de kapılar aralayacak, biz buna inanıyoruz, biraz daha sabırlı olmak lazım.”

AKDENİZ’İ UNUTMADIK

“Önce Akdeniz’de başlamıştık. Orada da 7-8 tane kadar sondajımız oldu. Ancak Karadeniz gibi bir keşifle sonlandıramadık. Akdeniz’de de bazı öncü işaretlerin geldiği sondajlarımız oldu. Ancak ekonomik değeri yoktu. Biraz daha detaylı yeni sondajlarla emin olmamız gerekiyordu. Programımızın yoğunluğundan dolayı filoyu ağırlıklı olarak Karadeniz'e çektik. Akdeniz’e bakacağız, ihmal etmiş değiliz. Ama öncelik Karadeniz’de.”

NE KADAR İHTİYACI KARŞILAYACAK

“Biz ilk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak yapacağız. Bu da yıllık yaklaşık 3,5-4 milyar metreküpe denk gelir. İkinci faz asıl bizim maksimum üretime çıkacağımız dönem olacak. Orada 40 milyon metreküpü hedefliyoruz, belki 50 milyon metreküpe de çıkabiliriz. Yani bu ilk fazda elde edeceğimiz veriler bize daha sağlıklı doneler verecek. Maksimum üretime çıktığımızda ki 2026, en geç 2027 yılında ülkede kullanılan gazın neredeyse yüzde 25-30’luk kısmını bu sahadan üretmiş olacağız. Başka bir ifadeyle, konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz’den üretmiş olacağız 25-30 yıl süreyle.”

Enerji borsalarımız işlemeye başladı

Fatih Dönmez, son yıllarda üzerinde durdukları hususlardan birisinin, enerjide bir ticari merkez haline gelmek olduğunu söyledi. Dönmez “Bu hem doğal gazda hem de elektriği de içine alacak şekilde planlarımızı yapıyoruz. Bununla alakalı olarak piyasalarımızda borsalarımızı işletmeye başladık. Türkiye de bulunduğu coğrafyada, Güneydoğu Avrupa’da, sadece Türkiye’nin değil, yani Balkan ülkelerinin de içinde olduğu coğrafyada bu doğal gazın ticarileştiği bir merkez olabilir, çünkü bizim doğal gaz tüketimimiz yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp, yani Avrupa’daki en büyük 4’üncü, 5’inci gaz tüketen gaz piyasalarından birisiyiz, böyle bir fırsat da var” diye konuştu.

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Beyin göçünü tersine çevirdik

Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası’nın keşfinden bugüne kadar yurt dışında görev yapan 100’den fazla vatandaşın bu projede yer almak için Türkiye’ye döndüğünü kaydetti. Dönmez, “Adeta beyin göçünü tersine çevirmiş olduk. Şu anda gayet mutlu, uyumlu bir ekibimiz var. Buradaki çalışmalar ve çok kısa süre içerisinde başarıyla neticelenmiş olması tüm dünyanın da dikkatini çekti. Tabii bu keşifleri gerçekleştirince de bu alanda çalışan birçok ülkenin, birçok şirketin dikkatini çekti. Nitekim şimdi dünyanın dört bir tarafında Türkiye Petrolleri’nin bir alt şirketi olan OTC’ye –bu hizmetleri onlar yapıyor- teklif gelmeye başladı bize de yapar mısınız diye. Tabii önceliğimiz şu anda Karadeniz olmakla birlikte aslında bir iş fırsatını da değerlendirmiş olduk” şeklinde konuştu.

OYNAT 01:56 Bakan Dönmez: Yeni gemimizden yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Karadeniz gazının devreye girmesiyle Türkiye'nin yerli kaynak kullanımında önemli artış olacağını vurgulayarak, 'Filyos'ta kara ve denizde çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Dördüncü sondaj gemimiz de Taşucu Limanı'na ulaştı dün. Burada iki aylık bir bakım süreci olacak. Ardından belirleyeceğimiz lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi. Yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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