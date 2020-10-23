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Ekonomi Evde ek iş tuzağı Türkiyenin her yerinden yüzlerce mağdur var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Evde ek iş dolandırıcılığı!

Evde ek iş tuzağı: Türkiye'nin her yerinden yüzlerce mağdur var!

Evden kendine ek gelir oluşturmak için arayışta olan vatandaş dolandırıcıların hedefi haline geldi. İnternet üzerinden kurdukları sahte siteler ile 'evde ek iş' vaadinde bulunan dolandırıcılar vatandaştan topladıkları kapora ücretleriyle ortadan kayboluyor. Şimdiye kadar benzer mantıkla muhtemelen aynı kişiler tarafından açılmış dört internet sitesi bulunuyor. Dolandırıcılar, vatandaşı tuzağa düşüren oyunlarının deşifre olması halinde ise ilgili internet sitesini kapatıp başka bir isimle yenisini açıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Evde ek iş umuduyla kapora yollayıp dolandırıldığını anlayanlar suç duyurusunda bulunuyor.
Evde ek iş umuduyla kapora yollayıp dolandırıldığını anlayanlar suç duyurusunda bulunuyor.

Çok sayıda kişiyi mağdur eden dolandırıcılık yöntemlerine son zamanlarda bir yenisi daha eklendi.

Evden kendisine ek gelir oluşturmak için arayışta olan vatandaşı 10 dakikada kurulan hazır şablonlu siteler üzerinden tuzağına düşüren dolandırıcılar evde montajı yapılacak ürünler karşılığı aldıkları kaparo ücretleri ile ortadan kayboluyor.

BİRİ KAPANIP DİĞERİ AÇILIYOR

Söz konusu sitelerin birinin deşifre olması halinde ise kapanıp yenisi açılıyor. Benzer mantıkla yüzlerce kişiyi dolandıran sitelerden şikayetler üzerine tespiti yapılanlar; Anatolia Aksesuar, Marmara Bujiteri, Klas Aksesuar ve Stil Aksesuar Anahtarlık olarak öne çıkıyor.

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KAPORA ÜCRETİ İSTENİYOR

Dolandırıcılar kurdukları sahte firmalara yönelik açılan tek sayfalık internet siteleri üzerinden evde ek iş vaadinde bulunuyor. Siteye girildiğinde ise, anahtarlık ya da toka malzemelerinin Türkiye genelinde montajının yaptırılıp butik, bujiteri, market ve anlaşmalı satıcılara gönderildiği öne sürülürken, bin adetlik anahtar ya da toka seti için vatandaştan 150 ile 200 TL arasında değişen kapora ücreti talep ediliyor.

GÜVEN ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Vatandaşı tuzağa düşürmek için kurulan sitelerde yer alan ve birbiriyle hemen hemen aynı ifadelerin yer aldığı açıklama metinlerinde, bu ücretin tek defaya mahsus olduğunu ve bin adetlik anahtarlık setinin yapılıp geri yollanmasının ardından anahtarlık ya da toka başına 1 TL olmak üzere kapora ücretiyle 1200 TL'nin geri gönderileceği vurgulanırken, kapora ücretinin alınma nedeni olarak ise; bedava diye yüzlerce kişinin sipariş vererek aldıkları ürünleri kendilerine iade etmemeleri bahanesi öne sürülerek karşı tarafta güven algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

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WHATSAP ÜZERİNDEN ENGELLİYORLAR

Asıl dolandırıcılık hikayesi ise bu aşamadan sonra başlıyor. Sitede yazılanlara inanıp whatsap numarası üzerinden kendisine yollanan IBAN numarasına 150 ile 200 TL arasında değişen kapora ücretini yollayan vatandaş, taahhüt edilen ürünün gelmesini beklerken gelmek bilmeyen kargo paketi sonrasında bilgi almak için yazıştığı whatsap numarası üzerinden de engellendiğini görünce dolandırıldığını anlıyor.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN 200 TL GELİYOR'

Söz konusu siteler üzerinden evde ek iş umuduyla kapora ücreti yollayarak dolandırıldığını anlayan çok sayıda kişi karakola ve savcılığa giderek suç duyurusunda da bulunmuş durumda.

Şikayet platformlarında bir araya gelen mağdurlardan biri kargo takip numarasını istedikten sonra kendisine cevap yazılmadığını ve engellendiğini belirtirken, parayı havale yaptığı bankanın şubesine gittiğinde ise; kendisine şahısların hesabına Türkiye'nin her yerinden 200 TL halinde onlarca kişiden para geldiğini söylediğini ifade ediyor.

'BİRKAÇ KURUŞ KAZANAYIM DERKEN ELDEKİNDEN OLDUK'

Bir başka mağdur ise; eşinin işlerinin iyi olmadığını bu yüzden de eve destek olmak için arayışta olduğu dönemde internet üzerinden gördüğü reklama tıklayarak karşısına çıkan internet sitesinde yazılanlara inanarak kapora yolladığına vurgu yaparken, birkaç kuruş kazanayım derken elindeki paradan da olduğunu kaydediyor.

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