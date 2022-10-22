Ekonomi Eylülde 13 bin şirket kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylülde 13 bin şirket kuruldu

Ekonomik iyileşmenin hızlandığını gösteren önemli bir gösterge olan şirket kurulumları hızlanıyor. Eylül ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 arttı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Eylülde 13 bin şirket kuruldu
Eylülde 13 bin şirket kuruldu.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre eylülde kurulan şirket sayısı yüzde 27,9 artışla 13 bin 23 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre; bir önceki aya göre artış ise yüzde 6,8 oldu. Eylülde gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı. Geçen ay tüm illerde şirket kuruldu. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,9, kooperatif sayısı yüzde 27,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 artış gösterdi.

GEÇEN AY 167 KOOPERATİF AÇILDI

Bu yılın ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 99 bin 583'e çıktı. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 526'sı ticaret, 1889'u imalat ve 1598'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1051'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 631'i inşaat, 279'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı. Eylülde 167 kooperatif kurulurken bunların 107'si konut yapı, 31'i işletme kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Bin 928'i yabancı ortaklı

  • Geçen ay kurulan 1928 yabancı ortak sermayeli şirketin 135'i Rusya ve 129'u İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 210'u anonim, 1718'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 2 bin 298'i toptan ticaret, 805'i gayrimenkul acenteleri, 708'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalıştı. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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