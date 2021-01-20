Ekonomi Faiz yükseldi yatırım durdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz yükseldi yatırım durdu

Faiz yükseldi yatırım durdu

Merkez Bankası’nın politika faizini iki ayda 675 baz puan yükseltmesi, kredi kullanımında sert düşüşe neden oldu. MB’nın faiz artırımlarının ardından bankalar, kredi faizlerini yükseltince piyasada yaprak kımıldayamaz hale geldi. Kredilerde 7 haftada 31 milyar liralık gerileme yaşandı. İşadamları da yatırımlarını tamamen durdurdu. MB’nin yarınki toplantısından beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yarın yapacak olan Merkez Bankası’nın, faizlerin geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki ağırlıklı beklenti, Merkez Bankası’nın yarınki toplantıda faizleri arttırmayacağı yönünde. Ancak iş dünyası; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önüne tıkayan faizlerin indirilmesini bekliyor.
Yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yarın yapacak olan Merkez Bankası’nın, faizlerin geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki ağırlıklı beklenti, Merkez Bankası’nın yarınki toplantıda faizleri arttırmayacağı yönünde. Ancak iş dünyası; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önüne tıkayan faizlerin indirilmesini bekliyor.

Merkez Bankası’nın gösterge niteliğindeki politika faizini iki ayda 675 baz puan yükseltmesi, kredi kullanımlarında sert düşüşe neden oldu. Merkez Bankası’nın yaptığı faiz artırımlarının ardından bankalar, kredi faizlerini hemen yükseltince piyasa da yaprak kımıldayamaz hale geldi.

31 MİLYAR GERİLEDİ

  • Hem ticari kredilerde hem de tüketici kredilerde finansman maliyetlerini yükselten bu adımlar, kredi kullanımlarını aşağı çekti. 13 Kasım 2020 tarihinde biten haftada 3 trilyon 575 milyar lira olan bankacılık sektörü kredi hacmi, 8 Ocak 2021 ile biten haftada 3 trilyon 544 milyar liraya geriledi. Yedi haftada yaşanan 31 milyar liralık kredi gerilemesinde finansman maliyetlerinin aşırı yükselmenin etkili olduğu görülüyor.

Faizi sıfırlayıp fiyatı 24 bin TL indirdiler: İşte 2021 yılının ilk sıfır araç kampanyaları
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Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor.
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Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi.
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Belli bir vadeye kadar faizler sıfırlanırken indirim tarafında ise rakam 24 bin TL'yi buldu.
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İşte sıfır araç tarafında 2021 yılının ilk kampanyaları..
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Kia Yeni yıla yeni bir araçla başlamak isteyen otomobil severler için; 2021 yılına özel Ocak ayında binek modellerinde; 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faiz ve 24 ay kredi imkânı bulunan otomobil kampanyaları sunuyor.
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XCeed ve hibrit SUV sınıfında bulunan Niro; 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Dizel motorlu Ceed 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni sahiplerini beklerken; benzinli Ceed ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faizle satın alınabiliyor.
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SUV segmentinin iddialı modellerinden Kia Sportage, ocak ayına özel 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni bir otomobil satın almak isteyenleri bekliyor. Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Markanın hafif ticari araç modeli Bongo ise 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı ile tercih edilebiliyor.
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Ocak 2021 otomobil kampanyaları için Seat markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı.
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SEAT yeni yılda gerçekleştirdiği kampanya ile Yeni Ateca'nın Xperience ve FR donanımlı versiyonlarında 24 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde; 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor. Ibiza'nın Style donanımlı versiyonunda 16 bin TL'ye varan indirim fırsatı bulunuyor.
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Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise; 16 bin TL indirimle, 154 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.
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130.000 TL, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 2020 model Fiat Panda Cross 4x4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 185.100 TL'dir.
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Kampanya 09.01.2021-01.02.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
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Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
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12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. Kampanya 09.01.2021 - 01.02.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
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Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak. Toyota açıklamasına göre, marka, yeni yılı finansman kampanyasıyla karşılıyor.
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Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TL'den, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL'den, yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL'den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla dahil olacak.
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Açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak.
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Ayrıca yeni Yaris 209 bin 200, yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak. Yüzde 0,99'dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle Toyota'nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da sunuluyor.
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Nissan Micra 60 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı .
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Opel Crossland 150.000 TL, 12 Ay, %0 ya da 150.000 TL, 24 Ay, %0,69 .
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Skoda Scala 100.000 TL, 12 ay, %0 faiz kredi kampanyası .
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Skoda Kamiq 100.000 TL, 12 ay, %0 faiz kredi kampanyası .
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Skoda Karoq 150.000 TL, 12 ay, %0 faiz kredi kampanyası .
Faizi sıfırlayıp fiyatı 24 bin TL indirdiler: İşte 2021 yılının ilk sıfır araç kampanyaları
2021 yılına girilmesiyle birlikte sıfır araç satın alacaklar da otomobil markalarının kampanyalarını araştırıyor. Markalar sıfır araç alımında belli bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken fiyatlar da ise 24 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. İşte Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 yılı sıfır araç kampanyaları..

BÜTÜN KREDİ KULLANIMLARINDA DÜŞÜŞ VAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; tüketici kredileri miktarı, 8 Ocak ile biten haftada taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 861 milyon lira gerileyerek 587 milyar 749 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde 136 milyon lira azalarak 675 milyar 816 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 871 milyon lirası konut, 11 milyar 774 milyon lirası taşıt ve 386 milyar 171 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TİCARİDE FAİZLER 16 AYIN ZİRVESİNDE

  • Merkez Bankasının sıkılaştırma adımlarının faizlerde yaptığı yukarı yönlü ivme; etkisini en çok ticari kredi faizlerinde gösterdi. Ticari kredilerde faizler yüzde 20 seviyesini de aşarak Eylül 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. MB verilerine göre ticari kredi faizleri yeni yılın ilk haftası itibariyle yüzde 20,9 seviyesine yükseldi. Böylelikle ticari kredi faizlerinde 16 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. Pandeminin olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında yaşanan parasal genişlemenin etkisiyle kredi faizleri geçen yıl yüzde 10’un altını görmüştü.

Kredi faizleri büyümeye engel: Bankalar da elini taşın altına koymalı
EKONOMİ
Kredi faizleri büyümeye engel: Bankalar da elini taşın altına koymalı

İbrahim Burkay

YÜKSEK FAİZ KÖSTEK OLUYOR

İş dünyasının yüksek faizlere yönelik tepkisi artıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bankaların son dönemde uyguladığı yüksek kredi faizlerinin yatırım iştahını etkilediğini ifade etti. Burkay, “Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar. Yüksek faizler şu anda iş dünyasının belini bükmüş durumda. Yeni normale geçişte hem özel hem de kamu bankalarının sanayicilerimizin yanında yer almalarını bekliyoruz” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar” eleştirisi getirilmişti.

İKİ AYDA 675 BAZ PUAN YÜKSELDİ

  • 7 Kasım 2020’de Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturdu. Ağbal’ın başkanlık ettiği 19 Kasım tarihli ilk toplantıda faizler 475 baz puan artırıldı. Politika faizi olarak da adlandırılan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseldi. 24 Aralık 2020’de Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yarınki toplantısında faiz arttırma kararı beklenmiyor.

YATIRIM, İSTİHDAM VE ÜRETİM İÇİN FAİZLER DÜŞMELİ

Yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yarın yapacak olan Merkez Bankası’nın, faizlerin geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki ağırlıklı beklenti, Merkez Bankası’nın yarınki toplantıda faizleri arttırmayacağı yönünde. Ancak iş dünyası; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önüne tıkayan faizlerin indirilmesini bekliyor.

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