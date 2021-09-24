Ekonomi Faizde 16 ay sonra indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faizde 16 ay sonra indirim

Merkez Bankası, 16 ay aradan sonra yaptığı ilk indirimle politika faiz oranını yüzde 19’dan yüzde 18’e çekti. Çekirdek enflasyon da karar metnine alınırken, enflasyonun üzerinde politika faizi uygulanacağı yönlendirmesi de ortadan kalkmış oldu. Kararın ardından 8,80’i test eden dolar gün içinde 8,73’te dengelenmeye çalıştı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Faizde 16 ay sonra indirim
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), sürpriz bir kararla politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitti. Böylelikle Mart 2021’de yüzde 19’a çıkartılan politika faizini yüzde 18’e çekti. Faiz indiriminin yanı sıra çekirdek enflasyon vurgusunu da metne alan Merkez Bankası’nın bu hamlesi ile enflasyonun üzerinde politika faizi uygulanacağı yönlendirmesi de ortadan kalkmış oldu.

Şahap Kavcıoğlu
Şahap Kavcıoğlu

EN SON MAYIS 2020’DE DÜŞTÜ

  • Göreve Mart 2021’de gelen TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu hamleyle 7’nci PPK toplantısında faiz indirimine gitmiş oldu. Politika faizi en son Murat Uysal döneminde 22 Mayıs 2020’de yarım puan düşürülmüş ve yüzde 8.25’e çekilmişti. Aynı yıl göreve gelen dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Mart 2012’de faizi yüzde 19’a çekmişti. Böylelikle Merkez Bankası, 16 ay sonra ilk kez faizde indirime gitmiş oldu.

FİYAT YÜKSELİŞLERİ ETKİLİ

Kurulun faiz oranlarına ilişkin duyurusunda, enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğu belirtildi. Bu etkilerin arızi (geçici) unsurlardan kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtilen kararda, “Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladı. Bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi” ifadelerine yer verildi.

GÜNCELLEME İHTİYACI OLDU

  • Duyuruda, kurulun para politikasının etkileyebildiği talep unsurlarının çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdiği aktarıldı. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyacının değerlendirildiği ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İlk ‘büyük’ adım

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası’nın ilk adımı “büyük” attığını ve yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 16’ya kadar indirme planı olabileceği öngörüsünde bulundu. Bürümcekçi, "Bundan sonra para politikası duruşu çekirdek enflasyon odaklı olacak” dedi.

Haluk Bürümcekçi
Haluk Bürümcekçi

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

  • Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Enflasyonun daha çok geçici faktörlerden kaynaklandığına işaret eden bir açıklama görüyoruz. Bundan sonra da bu gösterge etrafında politika izleme ihtimali artmış görünüyor” dedi.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

BÜYÜME KORUNACAK

Stratejist Cüneyt Paksoy, "Enflasyondaki dengenin korunacağı varsayımıyla büyümenin ve büyümede gelinen noktanın korunmasına ilişkin bir adım olarak görebiliriz” değerlendirmesi yaptı.

Cüneyt Paksoy
Cüneyt Paksoy

Enflasyonda kalıcı düşüş hedefi

  • Faiz indirimine ilişkin karar metninde şöyle denildi: “TCMB, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecek. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

Abone Ol Google News
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

​Kızı böyle anlattı: Babam anneme şiddet uyguluyordu
Güne 15 cmkarla uyandılar

Güne 15 cm
karla uyandılar

Doğu Karadeniz'de erken yağan kar şaşırttı.
19 ildeFETÖ operasyonu

19 ilde
FETÖ operasyonu

​51 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Su canavarları<br>istila etti

Su canavarları
istila etti

Hatay'da görenler şaştı kaldı: 'Bir an önce temizlenmeli'
Yıkılacak evi<br>kiralamaya çalıştılar

Yıkılacak evi
kiralamaya çalıştılar

​Kira fırsatçıları depremzedeyi isyan ettirdi.
'Şiddetli<br>kuraklık' alarmı

'Şiddetli
kuraklık' alarmı

​Ağustos ayı analiz raporları yayımlandı.

Binlerce insan evinden oldu

Binlerce insan evinden oldu

​İspanya'da yanardağ kâbusu devam ediyor.
İkisi bebek<br>17 yaralı var

İkisi bebek
17 yaralı var

​Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı.

​Bu gençler dünyayı değiştirecek.

​CHP'den gelen açıklamalar yeni bir boyut kazandı.

​ABD ile gidişat pek hayra alamet değil.

​2,6 milyon belgeden 85 bin kaldı.

​ABD yine bildiğimiz gibi.
Fiyatları biz de<br> denetleyebiliriz

Fiyatları biz de
denetleyebiliriz

​Marketteki fahiş zamları vatandaş da kontrol edebiliyor.
Mesele barınma değil

Mesele barınma değil

​İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.