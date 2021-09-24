​Faizde 16 ay sonra indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), sürpriz bir kararla politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitti. Böylelikle Mart 2021’de yüzde 19’a çıkartılan politika faizini yüzde 18’e çekti. Faiz indiriminin yanı sıra çekirdek enflasyon vurgusunu da metne alan Merkez Bankası’nın bu hamlesi ile enflasyonun üzerinde politika faizi uygulanacağı yönlendirmesi de ortadan kalkmış oldu.

Şahap Kavcıoğlu

EN SON MAYIS 2020’DE DÜŞTÜ

Göreve Mart 2021’de gelen TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu hamleyle 7’nci PPK toplantısında faiz indirimine gitmiş oldu. Politika faizi en son Murat Uysal döneminde 22 Mayıs 2020’de yarım puan düşürülmüş ve yüzde 8.25’e çekilmişti. Aynı yıl göreve gelen dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Mart 2012’de faizi yüzde 19’a çekmişti. Böylelikle Merkez Bankası, 16 ay sonra ilk kez faizde indirime gitmiş oldu.

FİYAT YÜKSELİŞLERİ ETKİLİ

Kurulun faiz oranlarına ilişkin duyurusunda, enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğu belirtildi. Bu etkilerin arızi (geçici) unsurlardan kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtilen kararda, “Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladı. Bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi” ifadelerine yer verildi.

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GÜNCELLEME İHTİYACI OLDU

Duyuruda, kurulun para politikasının etkileyebildiği talep unsurlarının çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdiği aktarıldı. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyacının değerlendirildiği ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İlk ‘büyük’ adım

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası’nın ilk adımı

attığını ve yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 16’ya kadar indirme planı olabileceği öngörüsünde bulundu. Bürümcekçi,

dedi.

Haluk Bürümcekçi

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Enflasyonun daha çok geçici faktörlerden kaynaklandığına işaret eden bir açıklama görüyoruz. Bundan sonra da bu gösterge etrafında politika izleme ihtimali artmış görünüyor” dedi.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

BÜYÜME KORUNACAK

Stratejist Cüneyt Paksoy, "Enflasyondaki dengenin korunacağı varsayımıyla büyümenin ve büyümede gelinen noktanın korunmasına ilişkin bir adım olarak görebiliriz” değerlendirmesi yaptı.

Cüneyt Paksoy

Enflasyonda kalıcı düşüş hedefi