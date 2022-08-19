Faizler yatırım için yüzde 13’e indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Piyasa beklentilerinin aksine haftalık gösterge repo faizinde 100 baz puanlık indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), dünkü toplantıda gösterge niteliğindeki politika faizi olarak da bilinen haftalık repo faizini yüzde 14’den yüzde 13’e indirdi. Bu karar, Merkez Bankası’nın bu yıl yaptığı ilk faiz değişiklik adımı oldu. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Piyasanın beklentisi bu ay da pas geçeceği yönündeydi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtildi.

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İSTİHDAM VE BÜYÜMEYE DESTEK VURGUSU

Gelecek döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiği ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin yaygınlaştığı aktarılan duyuruda, “Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir” denildi. Duyuruda, yılın başındaki güçlü büyümenin dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürdüğü hatırlatıldı. İstihdam kazanımlarının benzer ekonomilere göre daha olumlu seyrettiği ifade edilen duyuruda, özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğunun görüldüğü bildirildi.

MEVCUT TABLO YÜZDE 13 FAİZİ KALDIRIR

Açıklamada, “Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmekte. Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir” denildi.