Ekonomi Fiyat etiketine indirim ayarı İndirimde 30 günün en düşük fiyatı geçerli olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat etiketine ‘indirim’ ayarı: İndirimde 30 günün en düşük fiyatı geçerli olacak

Ticaret Bakanlığı raflardaki fiyat oyununa karşı etiket yönetmeliğini değiştirdi. 1 Mart’tan itibaren etiketlerde ürünün bir önceki fiyatı da zorunlu olarak yer alacak. İndirimlerde son 1 ay içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak yapılacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fiyat etiketine ‘indirim’ ayarı: İndirimde 30 günün en düşük fiyatı geçerli olacak
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Haksız fiyat artışıyla mücadelede etiketlere ‘indirim’ ayarı yapıldı. Etiketlerin içeriği indirim konusunda tüketiciyi daha bilinçlendirecek şekilde düzenlendi. Buna göre, 1 Mart’tan itibaren indirimli fiyattan satılan ürün ve hizmetlerin etiketlerinde indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı da yer alacak. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak.

ANLAŞILIR OLACAK

Temel gıda maddelerinde yapılan yüzde 7’lik indirimle birlikte raflarda da indirimler gelirken tüketiciyi bilgilendirici bir etiket düzenlemesi de gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. 1 Mart’ta yürürlüğe girecek düzenleme ile ürün ve hizmetlerin etiketleri yeniden düzenlenecek.

Mehmet Muş
Mehmet Muş

Müşteri aldığı ürün ve hizmetin etiketini daha iyi anlayabilecek. Etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadannpaylaştığı mesajında, “Vatandaşlarımızı sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım artık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadannpaylaştığı mesajında, “Vatandaşlarımızı sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım artık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MEYVE VE SEBZE İNDİRİMİ

Yeni düzenlemeye göre, indirim yapılan ürünlerin etiketlerinde bir önceki satış fiyatı da yer alacak. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak. Meyve ve sebze etiketlerinde indirim miktarı ve oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatı esas alınacak. Böylelikle vatandaş sahte indirim tuzağına düşmeyecek.

Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak.

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