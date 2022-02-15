KDV indirimi etikete yansıdı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından, indirimler etiketlere yansıtıldı. Yüzde 7’lik KDV indirimi yapan market, bakkal, manav, kasap ve şarküteri, kuruyemiş gibi iş yerleriyle, gıda satış hizmeti veren lokanta, restoran, kafeterya, kahvehane gibi işletmelerde dün sabah erken saatlerde etiket değiştirme mesaisi vardı.

SAAT 06’DA ETİKET MESAİSİ

Yeni Şafak muhabirlerinin fiyat değişimini takip ettiği zincir marketlerde etiket değiştirme mesaisi saat 06’da başladı. Cumartesi günkü KDV indirim müjdesinin ardından aynı gün akşam saatlerinde ve Pazar günü market raflarından aldığımız fiyatları, dün indirimli etiketlerle karşılaştırdık.

Marketten içeri girdiğimizde reyonlardaki etiketlerin değiştirildiğine tanık olduk. Market görevlileri hummalı bir çalışmayla eski etiketleri söküp, yüzde 7 KDV indirimli fiyatları ürünlerin üzerine etiketledi. Böylece 5 litrelik sıvı yağ fiyatının 119 liradan 111 liraya, 2 litrelik zeytinyağının 104.95 liradan 98.15 liraya düştüğü gözlendi. Süt ürünlerinden bakliyata birçok üründe indirim fark ediliyor.

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KDV indirimi ile fiyatlar değişti.

YAZI ASTILAR

Fiyatları güncellemeye yetişemeyen bazı marketler reyonlara uyarı asmaya başladı. Uyarıda, “14 Şubat tarihli temel gıda ürünlerindeki KDV değişikliği kasalarımıza yansıtılmış olup, etiketlerimiz de güncellenmeye başlanmıştır. En kısa sürede tamamlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

% 7’NİN ÜZERİNDE İNDİRİM YAPAN DA VAR

Temel gıdada yüzde 7 KDV indiriminin ardından bazı marketler de açıklama yaptı. Türkiye’de 160 şubeyle faaliyet gösteren Uyum Marketleri, yüzde 7 KDV indirimine ek bir indirim yaptıklarını duyurdu.

Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen de vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 KDV indirimi üzerine ek yüzde 7’ye varan indirimi de kendileri tarafından yapılacağını söyledi.

FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, \"Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir\" denildi.<br> Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.<br><br> Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda ürünleri ile lgili açıklamasında \"KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.\" demişti. <br><br> TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?<br><br>İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde fonsiyonlarına devam edebilmesi için günlük olarak ya da belirli aralıkla tüketilmesi gereken ürünler temel gıda ürünü olarak adlandırılıyor. <br><br>Temel gıda ürünlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: <br><br>Et<br><br>Yumurta<br><br>Süt<br><br>Peynir<br><br>Pirinç<br><br>Mercimek, Nohut, Fasulye vb. bakliyat ürünleri<br><br>Sebze ve meyveler.<br><br>Protein , yağ gibi besinler.<br><br>Çay<br><br>Zeytin Gıdada KDV'yi yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranını yüzde sekizden yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek. BiP'te paylaş

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