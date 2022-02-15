KDV indirimi etikete yansıdı

Gıda ürünleri satan market, bakkal, manav, kasap, şarküteri ve kuruyemişçi gibi iş yerleri dün sabah itibarıyla yüzlerce üründe indirime gitti. Zincir marketlerde etiket değiştirme mesaisi sabah 06.00’da başladı. Fiyatları pazar günü raflardan aldığımız fiyatlarla karşılaştırdığımızda yüzde 7’lik indirim olduğunu gördük. 5 litrelik sıvı yağ 119 liradan 111 liraya, 1 litre süt 7,90’dan 7,40’a düştü. Etiketleri değiştirmeye yetişemeyen marketler fiyatları kasada güncelledi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından, indirimler etiketlere yansıtıldı. Yüzde 7’lik KDV indirimi yapan market, bakkal, manav, kasap ve şarküteri, kuruyemiş gibi iş yerleriyle, gıda satış hizmeti veren lokanta, restoran, kafeterya, kahvehane gibi işletmelerde dün sabah erken saatlerde etiket değiştirme mesaisi vardı.
SAAT 06’DA ETİKET MESAİSİ
Yeni Şafak muhabirlerinin fiyat değişimini takip ettiği zincir marketlerde etiket değiştirme mesaisi saat 06’da başladı. Cumartesi günkü KDV indirim müjdesinin ardından aynı gün akşam saatlerinde ve Pazar günü market raflarından aldığımız fiyatları, dün indirimli etiketlerle karşılaştırdık.
Marketten içeri girdiğimizde reyonlardaki etiketlerin değiştirildiğine tanık olduk. Market görevlileri hummalı bir çalışmayla eski etiketleri söküp, yüzde 7 KDV indirimli fiyatları ürünlerin üzerine etiketledi. Böylece 5 litrelik sıvı yağ fiyatının 119 liradan 111 liraya, 2 litrelik zeytinyağının 104.95 liradan 98.15 liraya düştüğü gözlendi. Süt ürünlerinden bakliyata birçok üründe indirim fark ediliyor.
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YAZI ASTILAR
Fiyatları güncellemeye yetişemeyen bazı marketler reyonlara uyarı asmaya başladı. Uyarıda, “14 Şubat tarihli temel gıda ürünlerindeki KDV değişikliği kasalarımıza yansıtılmış olup, etiketlerimiz de güncellenmeye başlanmıştır. En kısa sürede tamamlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.
% 7’NİN ÜZERİNDE İNDİRİM YAPAN DA VAR
Temel gıdada yüzde 7 KDV indiriminin ardından bazı marketler de açıklama yaptı. Türkiye’de 160 şubeyle faaliyet gösteren Uyum Marketleri, yüzde 7 KDV indirimine ek bir indirim yaptıklarını duyurdu.
Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen de vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 KDV indirimi üzerine ek yüzde 7’ye varan indirimi de kendileri tarafından yapılacağını söyledi.