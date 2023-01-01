Fuarlara gelenlerin %20’si yurt dışından

Türkiye’de önümüzdeki dönem fuarcılık projeksiyonu, pazarın mevcut durumu, ticaret potansiyeli ve ülke ekonomisine sağlanan katma değerle ilgili bilgi veren RX Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Berkan Öner, Türkiye’deki fuarcılık sektörünün Avrupa’dan daha hızlı ve çabuk toparlandığını kaydetti. TÜYAP İLE RX’in 2012’de güçlerini birleştirerek RX Tüyap Fuarcılık şirketini kurduğunu hatırlatan Öner, bu ortak girişimle birlikte daha geniş pazarlara ulaşma olanağı artarken özellikle İstanbul’un dünya fuarları içinde öneminin de hızla yükseldiğine dikkat çekti.

Öner, “2022 yılında toplam 10 fuar ile 5 bine yakın katılımcı firma ve marka, 200 binin üzerinde ziyaretçi fuarlarımızı ziyaret etti. RX Tüyap Fuarları ile yaklaşık 13 milyar dolar katma değerli iş bağlantısı sayesinde ülke ekonomisine katkı sağladık. Türkiye’de RX Tüyap fuarlarına katılan firmalar fiyat performans dengesi ve ülkemizin jeopolitik konumunun sağladığı avantajla lojistikte ön plana çıkıyor. Bu sayede özellikle son bir buçuk yıldır Amerika kıtası, Batı Avrupa gibi coğrafyalardan fuar alanlarımızda daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başladık. Ziyaretcilerimizin %20si yurt dışından geliyor” dedi.