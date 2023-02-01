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Ekonomi

G7’nin zayıf halkası İngiltere

Uluslararası Para Fonu (IMF), yaşam maliyetinin hane halkını vurmaya devam etmesi nedeniyle İngiltere ekonomisinin küçüleceğini ve G7 içinde bir tek İngiltere ekonomisinin küçüleceğini duyurdu.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
IMF, G7 içinde bir tek İngiltere ekonomisinin küçüleceğini duyurdu.

IMF, G7 içinde bir tek İngiltere ekonomisinin küçüleceğini duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yaşam maliyetinin hane halkını vurmaya devam etmesi nedeniyle İngiltere ekonomisinin küçüleceğini ve G7 içinde bir tek İngiltere ekonomisinin küçüleceğini duyurdu. İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) daha önce yüzde 0,3 büyüme göstereceğini duyuran IMF, tahminlerin aksine büyüme yerine 2023'te yüzde 0,6 küçüleceğini belirtti. IMF, yeni tahmininin İngiltere'nin yüksek enerji fiyatları ve yüksek enflasyon gibi finansal koşullarını yansıttığını kaydetti. Söz konusu açıklama sonrası uluslararası basında, “G7’nin zayıf halkası İngiltere” ve “Ambargo uygulanan Rusya ekonomisinden beter halde” manşetleri atıldı.


#IMF
#G7
#İngiltere
1 saat önce
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G7’nin zayıf halkası İngiltere
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