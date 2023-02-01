Uluslararası Para Fonu (IMF), yaşam maliyetinin hane halkını vurmaya devam etmesi nedeniyle İngiltere ekonomisinin küçüleceğini ve G7 içinde bir tek İngiltere ekonomisinin küçüleceğini duyurdu. İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) daha önce yüzde 0,3 büyüme göstereceğini duyuran IMF, tahminlerin aksine büyüme yerine 2023'te yüzde 0,6 küçüleceğini belirtti. IMF, yeni tahmininin İngiltere'nin yüksek enerji fiyatları ve yüksek enflasyon gibi finansal koşullarını yansıttığını kaydetti. Söz konusu açıklama sonrası uluslararası basında, “G7’nin zayıf halkası İngiltere” ve “Ambargo uygulanan Rusya ekonomisinden beter halde” manşetleri atıldı.