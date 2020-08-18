Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var!

Satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım işgali yeni düzenleme ile sona ermiş olacak.

İkinci el araç satışına yönelik düzenlemede dikkat çeken bir detay da yer aldı. Söz konusu yönetmelik kapsamında vatandaşın büyük tepkisine de yol açan satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım işgali de sona ermiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre araç alım satımı ile uğraşanlar yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları teşhir alanı olarak kullanamayacak.

EKONOMİ 45 bin kişi için geri sayım başladı: Araç alıp satamayacaklar!

BAKANLIK DENETLEYECEK

1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlaması beklenen değişiklik kapsamında gerekli olan denetimler ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri tarafından yapılacak.

Denetimlerin yanı sıra gelen şikayet ve ihbarlar üzerine yapılacak incelemelerde yol ve kaldırım işgali yapmaya devam ederek yönetmeliğe aykırı şekilde hareket edenlere ise ilgili Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanacak.

İKİ BİN TL'DEN BAŞLAYAN CEZASI VAR

Bu ceza oranı ise ilgili kanunun 18. maddesinde; ''Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere iki bin Türk lirası.'' şeklinde öngörülüyor.

OYNAT 00:00 İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden! İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

150 BİNDE EN AZ 30 İŞLETME ŞARTI

Öte yandan mevcut düzenleme kapsamında nüfusu 150 binden az olan yerleşim yerlerinde bir yapı ve alan bütünlüğünde en az 15 işletme, nüfusu 150 bin ve üzeri olan yerleşim yerlerinde ise en az 30 işletmenin faaliyet gösterebileceği araç alım satım merkezleri inşa edilebilecek.

REKLAM

Toplu iş yerleri oluşturulurken, bu iş yerlerinin çevreye ve trafiğe getireceği yükler ile ikamet amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları da dikkate alınacak.