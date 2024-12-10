Geri dönüşümle şebeke bakımına katkı

Türkiye'nin en büyük alansal elektrik dağıtım işini yürüten Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ), yaptığı yatırımlarla kesinti süresini 45 dakikadan 3 dakikaya düşürdü. Şirket, hurdaya çıkacak malzemelerden 66 milyon liralık geri dönüşüm sağladı.
Alan olarak Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketi olan Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ), 126 bin 57 kilometrelik elektrik hattına sahip. Özelleştirmeden sonra elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi ve genişletilmesi için 1.2 milyar dolar yatırım yaptı. 2024 yılında planlanan 190 milyon dolarlık yatırımın ise yüzde 95'ini tamamladı. Kesinti süresini 14 yılda 45 dakikadan 3 dakikaya düşürdü. Hurdaya çıkacak malzemelerin geri dönüşümüyle bakımı yapılan cari değeri 66 milyon TL olan 389 ekipman yeniden kullanılabilir hale getirildi. MEDAŞ, hizmet verdiği Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de yatırımlarına devam ediyor.
ÖZELLEŞTİRMEDEN SONRA 1.2 MİLYAR DOLAR YATIRIM
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve Elektrik Dağıtıcıları Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, şirketin 6 ile verdiği elektrik dağıtım hizmetlerinde teknoloji kullanımı ve yeni yatırımlar hakkında gazetecilerle bir araya geldi. 126 bin 57 kilometrelik elektrik hattına sahip MEDAŞ, özelleştirmeden sonra elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi ve genişletilmesi için 1.2 milyar dolar yatırım yaptı. 2024 yılında planlanan 190 milyon dolarlık yatırımın ise yüzde 95'ini tamamladı. Şirket, müşteri başına kesinti süresini yıllık bin 91 dakikadan 540 dakikaya indirdi. 2010 yılında 9.64 olan kayıp kaçak oranını 5.77'ye indiren MEDAŞ, söz konusu kayıp kaçak oranının ekonomiye getireceği 33 milyon dolarlık yükü önledi.