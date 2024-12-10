Geri dönüşümle şebeke bakımına katkı

Alan olarak Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketi olan Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ), 126 bin 57 kilometrelik elektrik hattına sahip. Özelleştirmeden sonra elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi ve genişletilmesi için 1.2 milyar dolar yatırım yaptı. 2024 yılında planlanan 190 milyon dolarlık yatırımın ise yüzde 95'ini tamamladı. Kesinti süresini 14 yılda 45 dakikadan 3 dakikaya düşürdü. Hurdaya çıkacak malzemelerin geri dönüşümüyle bakımı yapılan cari değeri 66 milyon TL olan 389 ekipman yeniden kullanılabilir hale getirildi. MEDAŞ, hizmet verdiği Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de yatırımlarına devam ediyor.