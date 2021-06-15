Gine çeltiğinde Albayrak işbirliği

Geçmişte Fransa’nın sömürdüğü Gine’ye Türkiye yardım eli uzattı. Fransa’nın çekilirken tahrip ettiği altyapı ve üstyapıda birçok yatırımı bulunan Albayrak Grubu, tarım için de harekete geçti. Gine Cumhuriyeti işbirliğiyle başlayan dev tarım projesinde ilk etapta 20 bin dekar alana ekilecek pirinç, 5 yılsonunda 100 bin dekara ulaşacak. Böylelikle Gine’nin temel besin kaynağı pirinç ithalatını yüzde 10 azaltmış olacak.

Eyüp Demir

PİRİNÇTE YÜZDE 50 DIŞA BAĞIMLI

Tarım projesiyle ilgili açıklamada bulunan Albayrak Grubu iştiraklerinden Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “Temel gıda maddesi deyince ülkemizde ilk akla gelen buğday, Gine’de ise pirinçtir. Üç öğünde de tüketilmektedir. Ülkenin yıllık pirinç ithalatı 743 bin ton, parasal karşılığı ise 375 milyon dolar civarıdır. Kişi başı tüketimin 112 kilogram, toplam tüketimin ise 1.5 milyon ton olan ülkenin pirinçte dışa bağımlılığı yüzde 50’dir" ifadelerini kullandı.

5 YILDA TOPLAM 100 BİN DEKAR EKİMİ

2020 yılında seçimleri tekrar kazanan Cumhurbaşkanı Alfa Conde'nin tarım ve madenciliği stratejik sektör olarak belirlediğinin altını çizen Demir, "Bu alanlarda yatırımlara ağırlık vereceğini deklare etmiştir. Bu kapsamda Gine’nin temel gıda maddesi olan pirincin kendi ülkesinde üretimini artırarak ithalat bağımlılığını azaltmakta kararlı hareket etmektedir. Cumhurbaşkanı Conde, bu konuda grubumuzdan destek istemiş ve görüşmeler sonucu 20 bin dekarla başlayıp etap etap büyüterek 5 yıl sonunda 80 ile 100 bin dekar araziye pirinç ekimi yapılması konusunda grubumuzla mutabakat sağlanmıştır” diye konuştu.

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50 MİLYON DOLAR ÜLKEDE KALACAK

Albayrak Grubu’nun sadece tarımda değil birçok alanda Gine’nin gelişimine öncülük ettiğini aktaran Eyüp Demir sözleirni şöyle sürdürdü: “Grubumuz, Albayrak İnşaat A.Ş ile alt-üst yapı, Tümosan A.Ş. ile traktör ve tarım aletleri, Sukkar A.Ş. ile sözleşmeli tarım, Mezra A.Ş. ile arazi ve saha tecrübesinin toplamından oluşan devasa operasyonel gücünü, aynı alanda kullanarak büyük bir tarım projesine imza atacaktır. Projenin beşinci yılında toplam 20 milyon dolar yatırımla, 60 bin ton pirinç üretimi yapılarak Gine’nin ithalatının yaklaşık yüzde 10 geriletilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda her yıl için yaklaşık 50 milyon dolar kaynak ülke içinde kalmış ve yüzlerce Gineli genç iş sahibi olacaktır."

HAYVANCILIKTA DA İŞBİRLİĞİ OLACAK

Pirinçle başlayacak olan projenin, ileriki dönemlerde diğer tarım ürünlerini ve hayvancılığı da kapsayacağını vurgulayan Mezra Ziraat Genel Müdürü, "Arazi tahsis çalışmalarının başlamış olduğu Gine Büyük Tarım Projesi’nin Müslüman ve fakir ülkelerin kalkınmasında devletimizin yaptığı çalışmalardan sonra en büyük sosyo-ekonomik projeyi grubumuz gerçekleştireceği için heyecanlı ve sevinçliyiz” açıklamasında bulundu.

4 YILDA ÜLKENİN EN BÜYÜĞÜ OLDU