Gine çeltiğinde Albayrak işbirliği

Geçmişte Fransa’nın sömürdüğü Gine’ye Türkiye yardım eli uzattı. Fransa’nın çekilirken tahrip ettiği altyapı ve üstyapıda birçok yatırımı bulunan Albayrak Grubu, tarım için de harekete geçti. Gine Cumhuriyeti işbirliğiyle başlayan dev tarım projesinde ilk etapta 20 bin dekar alana ekilecek pirinç, 5 yılsonunda 100 bin dekara ulaşacak. Böylelikle Gine’nin temel besin kaynağı pirinç ithalatını yüzde 10 azaltmış olacak.
PİRİNÇTE YÜZDE 50 DIŞA BAĞIMLI
- Tarım projesiyle ilgili açıklamada bulunan Albayrak Grubu iştiraklerinden Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “Temel gıda maddesi deyince ülkemizde ilk akla gelen buğday, Gine’de ise pirinçtir. Üç öğünde de tüketilmektedir. Ülkenin yıllık pirinç ithalatı 743 bin ton, parasal karşılığı ise 375 milyon dolar civarıdır. Kişi başı tüketimin 112 kilogram, toplam tüketimin ise 1.5 milyon ton olan ülkenin pirinçte dışa bağımlılığı yüzde 50’dir" ifadelerini kullandı.
5 YILDA TOPLAM 100 BİN DEKAR EKİMİ
2020 yılında seçimleri tekrar kazanan Cumhurbaşkanı Alfa Conde'nin tarım ve madenciliği stratejik sektör olarak belirlediğinin altını çizen Demir, "Bu alanlarda yatırımlara ağırlık vereceğini deklare etmiştir. Bu kapsamda Gine’nin temel gıda maddesi olan pirincin kendi ülkesinde üretimini artırarak ithalat bağımlılığını azaltmakta kararlı hareket etmektedir. Cumhurbaşkanı Conde, bu konuda grubumuzdan destek istemiş ve görüşmeler sonucu 20 bin dekarla başlayıp etap etap büyüterek 5 yıl sonunda 80 ile 100 bin dekar araziye pirinç ekimi yapılması konusunda grubumuzla mutabakat sağlanmıştır” diye konuştu.
50 MİLYON DOLAR ÜLKEDE KALACAK
- Albayrak Grubu’nun sadece tarımda değil birçok alanda Gine’nin gelişimine öncülük ettiğini aktaran Eyüp Demir sözleirni şöyle sürdürdü: “Grubumuz, Albayrak İnşaat A.Ş ile alt-üst yapı, Tümosan A.Ş. ile traktör ve tarım aletleri, Sukkar A.Ş. ile sözleşmeli tarım, Mezra A.Ş. ile arazi ve saha tecrübesinin toplamından oluşan devasa operasyonel gücünü, aynı alanda kullanarak büyük bir tarım projesine imza atacaktır. Projenin beşinci yılında toplam 20 milyon dolar yatırımla, 60 bin ton pirinç üretimi yapılarak Gine’nin ithalatının yaklaşık yüzde 10 geriletilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda her yıl için yaklaşık 50 milyon dolar kaynak ülke içinde kalmış ve yüzlerce Gineli genç iş sahibi olacaktır."
HAYVANCILIKTA DA İŞBİRLİĞİ OLACAK
Pirinçle başlayacak olan projenin, ileriki dönemlerde diğer tarım ürünlerini ve hayvancılığı da kapsayacağını vurgulayan Mezra Ziraat Genel Müdürü, "Arazi tahsis çalışmalarının başlamış olduğu Gine Büyük Tarım Projesi’nin Müslüman ve fakir ülkelerin kalkınmasında devletimizin yaptığı çalışmalardan sonra en büyük sosyo-ekonomik projeyi grubumuz gerçekleştireceği için heyecanlı ve sevinçliyiz” açıklamasında bulundu.
4 YILDA ÜLKENİN EN BÜYÜĞÜ OLDU
- Albayrak Grubu’nun ülkedeki diğer faaliyetlerine de değinen Eyüp Demir, “2018 yılında Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri Limanı’nı işletmeye başlayan Grubumuz, daha sonra aynı yerde otobüs işletmeciliğini, katı atık toplama hizmetlerini de faaliyet alanları içine alarak 4 yıl içerisinde Gine’nin en çok bahsedilen ve tanınan grubu haline gelmiştir. Dünyanın en fakir ülkeleri sıralamasında yedinci sırada yer alan ve yüzde 87’sinin Müslüman olduğu ülkenin nüfusu tahmini 14 milyondur. Gine’nin Gayri Safi Milli Geliri 16 milyar dolar, kişi başı milli geliri ise bin 140 dolar seviyesindedir. Oldukça dinamik bir nüfusa sahip olan ülkenin yüzde 50’sini 0-26 yaş grubu oluşturmaktadır. Ülkede her ne kadar Fransa, Çin ve Rusya’nın ağırlığı hissedilse de gittikçe artan bir Türkiye hayranlığı ve sevgisi vardır. Bunda başta devletimizin izlemiş olduğu Afrika açılımı kapsamında Maarif Vakfı ve TİKA’nın faaliyetlerinin, Türk televizyon dizilerinin etkisinin olması yanında grubumuzun güler yüzlü hizmetlerinin de önemli ölçüde katkısının olduğu da yadsınamaz bir gerçektir” açıklamasında bulundu.