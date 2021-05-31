Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklayacak

Koronavirüs ile mücadelede yeni yol haritası için vatandaşın gözü kulağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede alınacak son kararlara çevrildi.

Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Aşılanmanın da hız kazanmasıyla salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 8 BİNİN ALTINA GERİLEDİ

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayıları 8 binin altına düştü. Normalleşme sürecinin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi normalleşmenin yol haritası olacak.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME

1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını söylemişti. Ancak kapanma tedbirlerine rağmen günlük 5000 vaka sayısının altına inme hedefine ulaşılamaması nedeniyle, kısıtlamaların tamamen kaldırılması yerine yeni kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı ifade ediliyor.

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SAĞLIK BAKANI KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

AŞI PROGRAMI ÖNCELİKLİ KONULARDAN BİRİSİ

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

TELAFİ EĞİTİMİYLE İLGİLİ ADIM BELİRLENECEK

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Kabine, Koronavirüs Risk Haritası’nı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini dikkate alarak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek.

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EKONOMİ 500 bin çift 1 Haziran'ı bekliyor

Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının illerin risk durumuna göre gevşetilmesi bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor.

Ayrıca halı saha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.

DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.

KORONAVİRÜS Yeni kurallar belli oluyor: Kabinenin gündemi normalleşme