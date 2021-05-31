Ekonomi Tüm Türkiyenin gözü kulağı bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem Türkiye'nin yeni normalleşme takvimi olacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile yeni yol haritası belirlenecek. Toplantının ardından kafe, restoran ve düğün salonu işletmeleri başta olmak üzere tüm Türkiye'yi ilgilendiren yeni normalleşme kararları açıklanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözler Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında: 1 Haziranda düğün salonları halı sahalar kafe ve restoranlar açılacak mı?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıklayacak.

Koronavirüs ile mücadelede yeni yol haritası için vatandaşın gözü kulağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede alınacak son kararlara çevrildi.

Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Aşılanmanın da hız kazanmasıyla salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 8 BİNİN ALTINA GERİLEDİ

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayıları 8 binin altına düştü. Normalleşme sürecinin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi normalleşmenin yol haritası olacak.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME

1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını söylemişti. Ancak kapanma tedbirlerine rağmen günlük 5000 vaka sayısının altına inme hedefine ulaşılamaması nedeniyle, kısıtlamaların tamamen kaldırılması yerine yeni kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı ifade ediliyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

AŞI PROGRAMI ÖNCELİKLİ KONULARDAN BİRİSİ

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

TELAFİ EĞİTİMİYLE İLGİLİ ADIM BELİRLENECEK

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Kabine, Koronavirüs Risk Haritası’nı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini dikkate alarak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek.

500 bin çift 1 Haziran'ı bekliyor
EKONOMİ
500 bin çift 1 Haziran'ı bekliyor
Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının illerin risk durumuna göre gevşetilmesi bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor.

Ayrıca halı saha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.

DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.

Yeni kurallar belli oluyor: Kabinenin gündemi normalleşme
KORONAVİRÜS
Yeni kurallar belli oluyor: Kabinenin gündemi normalleşme

Çabalar boşa gitmesin: Yavaş yavaş normalleşelim
KORONAVİRÜS
Çabalar boşa gitmesin: Yavaş yavaş normalleşelim
Abone Ol Google News
13 il içinkuvvetli yağış uyarısı

13 il için
kuvvetli yağış uyarısı

​Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
Tüm Türkiyeningözü kulağı bu toplantıda

Tüm Türkiye'nin
gözü kulağı bu toplantıda

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklayacak.
Biden geldi Peker planı raftan indi

​Pentagon yetkilisinin 12 Ekim 2016 tarihli yazısı senaryoyu deşifre ediyor.

20'den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı var
Ünlü oyuncu<br>uçak kazasında öldü

Ünlü oyuncu
uçak kazasında öldü

​Kalkıştan kısa bir süre sonra göle düştü.
Olası maaş<br>zammı ortaya çıktı

Olası maaş
zammı ortaya çıktı

​Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor.
İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.
Çabalar<br>boşa gitmesin

Çabalar
boşa gitmesin

Normalleşmenin yavaş yavaş gerçekleşmesi tavsiye ediliyor.
Nijerya'da medreseye saldırı

Nijerya'da medreseye saldırı

Bir kişi öldü, 100'ü aşkın öğrenci kaçırıldı.
Filistinlilere yargısız infaz

Filistinlilere yargısız infaz

​Suç örgütü İsrail ipini kopardı.
Seçim öncesi bilgi toplamışlar

Seçim öncesi bilgi toplamışlar

​FETÖ'nün sohbetinde HSYK kulisi.
Son resminde <br>Türk bayrağını çizdi

Son resminde
Türk bayrağını çizdi

​İşgalci İsrail, 11 yaşındaki Rafif Ebu Dayir'i şehit etti.
11. yılında Mavi Marmara

11. yılında Mavi Marmara

'​Nesilden nesile evlatlarımıza aktarabileceğimiz bir mesele.'
Takatleri kesildi

Takatleri kesildi

​Kandil'e Suriye'den terör desteği.
Başarı başarıyı getirdi

Başarı başarıyı getirdi

'​Ambargo yokken çalışmaya başladık.'
Türkiye’de akıllı rekabet

Türkiye’de akıllı rekabet

​Dört global markanın ardından TCL de cep telefon üretiminde bizi seçti.
Ne olur gitme

Ne olur gitme

​Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan Hüseyin Keleş son yolculuğuna uğurlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.