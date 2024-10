Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Ekim ayı toplantısını takip edeceğiz. Artık dezenflasyon programında ve para politikasındaki en kritik aylara girdiğimiz için bugün ve bugünden sonraki PPK toplantıları her zamankinden daha da önemli hale gelmiş durumda. PPK metnindeki her cümle ve hatta her kelime bundan sonrasını öngörebilmek adına büyük önem taşıyor. Bugünkü faiz oranı kararına ilişkin temel beklenti politika faizinin %50’de sabit tutulacağı yönünde. Ancak yeni metinde PPK’nın